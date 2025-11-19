TikTok vai permitir controle de conteúdo gerado com IA no feed

Com a inundação das redes sociais por conteúdo gerado por inteligência artificial, as plataformas estão adotando estratégias diferentes para lidar com a novidade. A partir das próximas semanas, usuários do TikTok poderão escolher o volume de produções sintéticas que querem ver em seus feeds. A funcionalidade será incorporada à ferramenta “Gerenciar tópicos”, já usada para ajustar a frequência de vídeos de categorias como dança, esportes ou gastronomia.

Desde o lançamento, no final de setembro, do Sora App pela OpenAI – uma ferramenta para geração de vídeos com IA, mas em formato social semelhante a TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels –, a plataformas chinesa tem sido usada para divulgar conteúdos feitos com IA sobre temas como celebridades ou história.

Com a mudança, usuários do TikTok que preferirem ver menos conteúdo sintético poderão reduzi-lo, enquanto outros poderão ampliar a presença desse tipo de vídeo no feed. A novidade também responde a movimentos de concorrentes: também no final de setembro, a Meta lançou o Vibes, um feed com vídeos gerados exclusivamente por IA.

Marca d’água invisível para conteúdo sintético

Além do novo controle de exibição, o TikTok está testando uma tecnologia de marca d’água invisível em vídeos criados com ferramentas da própria plataforma, como o AI Editor Pro. A marca não poderá ser vista pelos usuários, mas permitirá à empresa identificar e rastrear o conteúdo como sendo sintético, mesmo que editado em outras plataformas ou repostado.

A plataforma já exigia que conteúdos realistas feitos por IA fossem rotulados, utilizando o sistema Content Credentials, da C2PA, que incorpora metadados ao vídeo. No entanto, esse tipo de marcação pode ser removido durante a edição em plataformas externas.

Como parte do esforço para lidar com a proliferação de conteúdos sintéticos, o TikTok também lançou um fundo de US$ 2 milhões voltado à alfabetização em IA, chamada “literacia”. Organizações como a Girls Who Code serão apoiadas para criar materiais educativos sobre segurança e uso responsável da tecnologia.