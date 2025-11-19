Fox News contrata Palantir para otimizar redação com IA

O grupo de mídia Fox News está trabalhando com a Palantir ao longo do último ano para desenvolver ferramentas de inteligência artificial personalizadas para o trabalho jornalístico. A parceria mantém a propriedade intelectual da Fox News e não permite que reportagens e dados sejam usados para treinar modelos externos.

Segundo Porter Berry, presidente e editor-chefe da Fox News Digital, em entrevista à Axios, o objetivo foi criar um “gêmeo digital” da operação, espelhando fluxos de trabalho e sistemas da redação para, então, aprimorá-los com IA. Com essa finalidade, engenheiros da Palantir e jornalistas atuam lado a lado nas redações, desenvolvendo e ajustando as soluções tecnológicas.

No início, o foco foram tarefas repetitivas, como otimização para mecanismos de busca (SEO) e marcação com tags. Atualmente, três ferramentas principais já estão em uso, auxiliando jornalistas a descobrirem, produzirem, publicarem e distribuirem reportagens pelas plataformas e redes sociais do grupo.

A primeira, chamada topic radar, gera resumos personalizados para jornalistas se atualizarem rapidamente sobre temas relevantes. A segunda, text editor, funciona como um editor de texto que verifica estilo, links quebrados e conformidade com o manual da casa. A terceira, article insights, analisa o desempenho de artigos e sugere ajustes para melhorar alcance e impacto.

Como a maioria das redaçãos, a empresa afirma que não usará IA para gerar conteúdo editorial. “Esse é um processo humano de ponta a ponta, com a IA no meio”, disse Berry. A estratégia da Fox News, segundo reportagem da Axios, inclui ainda o uso de ferramentas como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google, além do desenvolvimento de bots personalizados para auxiliar diferentes equipes.

Riscos legais e controle editorial

Diferentemente de outras empresas de mídia, que não têm condições financeiras de firmar acordos comerciais com desenvolvedoras de IA, a Fox News optou por pagar pelo desenvolvimento de soluções próprias. Desse modo, o arranjo com a Palantir oferece os benefícios da automação e da análise avançada sem abrir margem para disputas autorais, algo comum no uso de vídeos e conteúdo de emissoras por sistemas de IA.

Assim, enquanto outras redações enfrentam dilemas entre custo e concessão de dados, a Fox News aposta em uma abordagem empresarial para proteger seu conteúdo e acelerar sua transformação na era da inteligência artificial. Nesse sentido, mesmo em contratos de licenciamento, mantém o controle sobre sua propriedade intelectual e restringe o uso de dados para treinamentos externos.