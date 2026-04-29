A IA muda o conceito de especialista. Seu time está pronto para essa mudança?

Relatórios mostram que a IA não gera ROI sozinha: a demanda por habilidades complexas e o toque humano disparou em (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de abril de 2026 às 16h45.
Última atualização em 29 de abril de 2026 às 16h48.
Historicamente, o conhecimento era uma mercadoria escassa, protegida por muros institucionais.
Como aponta Bruce Broussard, CEO interino da HP Inc., a transição da "era da enciclopédia" para a "era da IA" não é apenas um upgrade tecnológico, mas uma mudança na infraestrutura da inteligência humana. Estamos deixando de ser meros navegadores de dados para assumir o papel de Diretores de Inteligência.
A jornada do conhecimento passou por estágios claros que hoje dominam a pauta de quem decide o futuro dos negócios:
Era da Curadoria: Onde a informação era estática e lenta.
Era da Busca: Onde o desafio era filtrar o excesso de dados.
Era da IA: Onde o sistema não apenas recupera, mas analisa, sugere e faz.
Nesse cenário, a expertise deixa de ser sobre "o que você sabe" e passa a ser sobre "como você orquestra sistemas inteligentes". É exatamente essa provocação que move o AI Summit, um encontro onde tecnologia, estratégia e negócios se conectam para transformar ferramentas em resultados.
A IA está pulverizando a necessidade de grandes estruturas para realizar tarefas complexas. Um único profissional, apoiado por sistemas de inteligência, agora pode operar com a eficiência de uma pequena empresa. Isso aumenta o senso de agência e controle, permitindo que líderes foquem no que é exclusivamente humano: o julgamento crítico e a conexão emocional.
O abismo entre quem usa a IA para escala e quem a ignora está crescendo. Enquanto quase 50% dos líderes já utilizam ferramentas de IA diariamente, apenas um quarto dos trabalhadores de conhecimento o faz. O AI Summit, que acontece em 02 de junho de 2026, em São Paulo, foi desenhado para fechar essa lacuna.
Ecossistema Sólido: Realizado pela EXAME e Saint Paul, o evento reflete o momento de transformação da economia brasileira.
Conteúdo com Propósito: Serão mais de 8 horas de imersão focadas em gerar valor real para carreiras e negócios.
Liderança e Estratégia: O foco não é a tecnologia pela tecnologia, mas como transformá-la em uma alavanca de performance sustentável.