Tencent aluga acesso a 100 mil chips da Oracle fora da China, diz FT

RESUMO ＋ A Tencent fechou um contrato de aproximadamente US$ 7 bilhões para acessar cerca de 100 mil chips de IA em data centers da Oracle no Sudeste Asiático, segundo o Financial Times. O acordo teria duração de cinco anos. O aluguel de capacidade no exterior é diferente da importação dos componentes para a China.

O acesso a cerca de 100 mil chips avançados de inteligência artificial (IA) levou a Tencent a contratar capacidade em data centers da Oracle fora da China. O acordo, de aproximadamente US$ 7 bilhões por cinco anos, foi revelado pelo Financial Times em 1º de outubro.

Os equipamentos estão em diferentes instalações da Oracle no Sudeste Asiático. A operação permite à companhia chinesa usar componentes que, segundo a reportagem, não estão disponíveis em seu mercado doméstico.

O contrato foi firmado neste ano e inclui um pagamento antecipado de aproximadamente 30%, conforme os relatos publicados pelo Financial Times e reproduzidos pela agência Anadolu. As empresas não haviam divulgado publicamente o acordo, segundo a agência.

Os chips ficam fora da China

O ponto central é a localização da infraestrutura. A operação descrita não envolve o envio dos 100 mil componentes para território chinês, mas a contratação de capacidade instalada em centros de dados no exterior.

Isso distingue o negócio de uma compra destinada à importação de equipamentos. Segundo o relato do Financial Times, as regras americanas permitem esse tipo de aluguel de capacidade de nuvem no exterior.

O contrato, portanto, não pode ser apresentado como prova de descumprimento das restrições. O caso mostra que limitar o envio de componentes e limitar o acesso aos serviços que eles executam são questões diferentes.

A disputa pelo acesso à infraestrutura

Os Estados Unidos adotaram controles sobre chips de computação avançada e equipamentos de fabricação para restringir o acesso chinês a tecnologias consideradas estratégicas. Documentos do Departamento de Comércio relacionam essa política a preocupações de segurança nacional.

Em maio, Washington também esclareceu exigências de licenciamento para empresas chinesas que operam por meio de subsidiárias no exterior.

Esse debate sobre aquisição de equipamentos não deve ser confundido com o modelo de contratação de serviços descrito no acordo entre Tencent e Oracle.

Para que a Tencent quer essa capacidade?

A infraestrutura será direcionada primeiro ao treinamento de modelos maiores da família Hunyuan e, depois, à execução desses sistemas. Em uma etapa posterior, a Tencent Cloud poderia oferecer essa capacidade a clientes.

A Oracle também participa de outras frentes da infraestrutura de IA. Em junho, a Arm informou que a empresa estava entre os clientes de seus processadores para data centers.

Os valores e o número de chips do contrato com a Tencent permanecem atribuídos à apuração do Financial Times, não a um anúncio conjunto das companhias.