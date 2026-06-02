Arm já tem Oracle e ByteDance entre clientes para sua CPU de data center

A ByteDance, criadora do TikTok, e a Oracle são clientes dos AGI CPUs da Arm, que têm como função alimentar data centers de inteligência artificial, disse o CEO da Arm, Rene Haas, nesta terça-feira, 2, no evento Computex, que acontece em Taipei, capital de Taiwan.

Os AGI CPUs são os primeiros da Arm projetados especificamente para a era de IA e têm como foco agentes IA, que exigem processadores poderosos capazes de orquestrar fluxos de trabalho em múltiplas etapas. Hoje, a companhia produz CPUs responsáveis por alimentar uma série de dispositivos, como smartphones, mas busca se inserir cada vez mais dentro do mercado de infraestrutura em IA.

Em março deste ano, a empresa lançou seu AGI CPU com a Meta entre parceiros. Isso representou uma grande alteração no modelo de negócios da empresa, que consiste em licenciar seus projetos para empresas como Nvidia e Apple.

A colaboração com a Meta visa possibilitar a construção de CPUs com alto poder computacional em um espaço limitado. A empresa de Mark Zuckerberg disse ser o principal parceiro e co-desenvolvedor do processador, com o qual irá lançar placas e racks por meio do Projeto Open Compute em 2026. O AGI CPU tem arquitetura x86, dois chips e memória dedicada.

Na nota de lançamento do AGI CPU, a Arm escreveu que o CPU representa um novo capítulo na jornada de data center da companhia. “O AGI CPU da Arm já está vendo forte momento comercial com parceiros na frente do escalonamento da infraestrutura de agentes IA”, diz a nota. O produto também contou com parceiros como Cerebras, Cloudflare e OpenAI.

A Nvidia também utiliza processadores com arquitetura Arm para construir o Vera CPU, que tem foco em agentes de IA, bem como para o chip TX Spark, feito para rodar agentes IA em computadores.