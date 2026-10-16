Taiwan planeja polo de até US$ 4 bi no Texas para fornecedores de chips e IA

RESUMO ＋ Taiwan planeja um parque industrial de até US$ 4 bilhões no Texas para apoiar fornecedores de equipamentos de inteligência artificial. A iniciativa envolve o governo e a associação empresarial TEEMA. O estado americano já recebe produção de sistemas da Nvidia, incluindo uma fábrica da Wistron inaugurada em julho. A expansão busca aproximar fabricantes de componentes e clientes nos Estados Unidos.

O governo de Taiwan planeja um parque industrial de até US$ 4 bilhões no Texas para ajudar fornecedores de equipamentos de inteligência artificial a se instalar nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 16, pela Bloomberg, com base em entrevista ao ministro da Economia taiwanês, Kung Ming-hsin.

O projeto mira empresas menores que abastecem fabricantes como a TSMC e montadoras de servidores como a Foxconn. Elas fazem parte da rede de fornecedores da Nvidia em Taiwan, que reúne diferentes etapas da produção dos equipamentos usados para treinar e operar sistemas de IA.

A proposta se soma à estratégia do governo de organizar polos industriais no exterior. O objetivo, descrito em comunicados do Ministério da Economia, é aproximar empresas taiwanesas de mercados, clientes e parceiros.

Quem vai levantar o dinheiro

A Associação de Fabricantes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos de Taiwan (TEEMA) captará os recursos, em parceria com o governo, segundo a entrevista concedida à Bloomberg em 12 de outubro.

Os US$ 4 bilhões são uma estimativa de custo, não um desembolso já realizado.

A cooperação institucional já estava documentada. Em comunicado de julho, o Ministério da Economia informou ter assinado um memorando com a TEEMA para organizar polos industriais no exterior e apoiar a entrada de empresas taiwanesas no mercado americano.

O ministério também mantém centros de comércio e investimento em Dallas, no Texas, e Phoenix, no Arizona. A função dessas unidades é orientar companhias interessadas em investir nos Estados Unidos.

Por que o Texas entrou no mapa da IA

O estado já abriga projetos de fabricação de equipamentos da Nvidia. Em julho, a Wistron inaugurou em Fort Worth sua primeira unidade industrial nos Estados Unidos, segundo comunicado da fabricante de chips.

A instalação produz sistemas Grace Blackwell Ultra e prevê fabricar a geração Vera Rubin. O anúncio integra uma estratégia de ampliar a produção americana de plataformas de computação para IA.

Essa fábrica é um projeto empresarial distinto do parque agora proposto pelo governo taiwanês. Sua presença ajuda a explicar por que o Texas foi descrito pelo Ministério da Economia, em comunicado de outubro, como um polo estratégico para a cadeia de servidores de IA.

Fabricar equipamentos de IA exige uma rede de empresas: chips, montagem, testes e integração dos sistemas.

Onde a TSMC entra nessa cadeia

A TSMC fabrica semicondutores a partir dos projetos de clientes como Nvidia e Apple. Foxconn e Wistron participam da montagem dos equipamentos que levam esses componentes aos centros de processamento de dados.

A demanda aparece nos resultados da fabricante taiwanesa. Na quinta-feira, 15, a TSMC anunciou mais um lucro trimestral recorde e informou que a procura por chips de IA continua acima da capacidade de fornecimento.

Do lado dos compradores, a escala também cresce. A Microsoft informou ter usado 16 mil processadores Nvidia GB200 no treinamento de um modelo próprio, o MAI-Base-2.

O parque planejado busca ampliar a presença da cadeia taiwanesa nos Estados Unidos. Os materiais consultados não confirmam a TSMC como proprietária ou operadora do complexo.