Fabricante do iPhone fecha acordo de US$ 727 milhões para avançar nos carros elétricos

RESUMO ＋ A Foxconn fechou um acordo para comprar 50% da Mitsubishi Electric Mobility por cerca de US$ 727 milhões. A parceria combina tecnologia japonesa de componentes automotivos com a produção em escala da fabricante taiwanesa. A empresa já desenvolve plataformas de veículos para outras marcas. A conclusão está prevista para outubro de 2027 e depende de aprovações regulatórias.

A Foxconn, conhecida por montar o iPhone da Apple, detalhou nesta segunda-feira, 19, um acordo de US$ 727 milhões para comprar metade da Mitsubishi Electric Mobility. A operação reforça a aposta da fabricante taiwanesa no mercado de carros elétricos.

O negócio foi anunciado em comunicado conjunto na sexta-feira, 16, e corresponde a 115 bilhões de ienes. A compra será feita pela Lin Yin International Investment, subsidiária de investimentos da Foxconn.

A Mitsubishi Electric Mobility reúne o negócio de equipamentos automotivos da Mitsubishi Electric. Com a conclusão da transação, os dois grupos terão participações iguais e passarão a administrar a empresa em conjunto.

O que a Foxconn ganha com o acordo

A parceria dará à Foxconn acesso a tecnologias de propulsão elétrica, direção autônoma e inteligência embarcada para suas plataformas de veículos. Segundo a Bloomberg, as companhias querem combinar o relacionamento da Mitsubishi Electric com as montadoras e a velocidade de desenvolvimento da fabricante taiwanesa.

A aliança une tecnologia automotiva japonesa à produção em escala da Foxconn.

A ambição é levar o negócio a mais de 1 trilhão de ienes em vendas. A unidade registrou receita de 876 bilhões de ienes e lucro operacional de 54 bilhões de ienes no exercício encerrado em março.

Dos iPhones às plataformas para outras marcas

A expansão automotiva da Foxconn vem de anos. Em 2021, a companhia apresentou três conceitos de veículos elétricos, incluindo um sedã, um SUV e um ônibus, com a proposta de produzi-los em parceria com outras fabricantes.

Em 2024, avançou com a apresentação do Model D e da van Model U. Na ocasião, explicou que o Model D seria licenciado a montadoras, que poderiam adaptar o projeto às suas marcas.

A Foxconn desenvolve veículos que outras montadoras podem adaptar às suas marcas.

A aproximação com a indústria japonesa também incluiu o interesse da Foxconn na Nissan, noticiado em fevereiro de 2025.

Quando a parceria começa a valer

A aquisição da participação na Mitsubishi Electric Mobility deve ser concluída em 1º de outubro de 2027. O prazo depende do cumprimento de condições contratuais e da obtenção de autorizações regulatórias, incluindo as de concorrência.

O anúncio da parceria não informa lançamento de modelos ou cronograma de vendas no Brasil.