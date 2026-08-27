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Anthropic, do Claude, planeja abrir capital em outubro em IPO de até US$ 2 trilhões

Dona do Claude estuda permitir venda imediata de ações por sócios antigos, mas exigirá lock-up estendido para o restante dos papéis, diz site The Information

Dario Amodei, CEO da Anthropic (Getty Images)

Dario Amodei, CEO da Anthropic (Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15h58.

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A Anthropic, dona do Claude, deve divulgar publicamente o prospecto de sua oferta pública inicial (IPO) logo após o feriado do Dia do Trabalho americano (Labor Day, celebrado na primeira segunda-feira de setembro, 7), com um "investor day" previsto para meados do mesmo mês, segundo o site The Information. A abertura de capital em si deve acontecer no fim de setembro ou no início de outubro, diz o site.

A empresa mira uma avaliação entre US$ 1,5 trilhão e US$ 2 trilhões, o que deve se tornar a maior IPO já registrada, levantando mais de US$ 86 bilhões.

Para isso, de acordo com o The Information, a companhia está desenhando uma "tranche secundária estruturada" que permitiria aos acionistas atuais vender parte de suas participações diretamente na oferta pública — dando a investidores antigos e funcionários a chance de obter liquidez logo na estreia, ao mesmo tempo em que ajuda a empresa a direcionar a alocação da oferta para investidores de longo prazo de sua preferência.

Para compensar o risco de venda excessiva por parte desses investidores internos, a Anthropic avalia, em paralelo, um período de lock-up (cláusula contratual que impede a venda de ações após a abertura de capital) mais longo do que o padrão de 180 dias para pelo menos parte dos acionistas, restringindo por mais tempo a comercialização do restante das participações após a listagem.

Uma ruptura com o modelo de SpaceX e Cerebras

A abordagem contrasta com o que fizeram outras grandes aberturas de capital do setor de tecnologia neste ano.

Tanto a SpaceX quanto a Cerebras restringiram totalmente a venda de ações por acionistas existentes em suas ofertas.

Lock-ups tradicionais de IPO costumam impedir por completo que investidores internos vendam ações por um período fixo após a listagem — a estrutura em estudo pela Anthropic inverte parte dessa lógica, oferecendo liquidez já no momento da oferta e compensando isso com um trancamento mais longo do restante das ações.

Uma captação girada pela ambição em poder computacional

O tamanho inédito da captação está diretamente ligado à escala das ambições da Anthropic em capacidade de computação.

A empresa projeta receita de aproximadamente US$ 190 bilhões a US$ 200 bilhões em 2028, e recentemente fechou um contrato de US$ 45 bilhões, com duração de seis anos, para alugar capacidade de computação de IA do campus de data centers da Nscale, no estado americano da Virgínia Ocidental.

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