A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) lidera a disputa por uma das duas vagas de Santa Catarina no Senado. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 17, a parlamentar registra 24% das intenções dos votos consolidados.

Na sequência, disputando a segunda cadeira, há um empate técnico entre Espiridião Amin (PP) e Carlos Bolsonaro (PL), ambos registrando 20%. Na sequência, pontuam Décio Lima (PT), com 11%, e Afrânio Boppré (PSOL), com 10%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

Entre os demais nomes, Lunelli (MDB) tem 4% e Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão) marca 2%. A candidata Carol (PCO), assim como a soma de outros postulantes, Ana Lucia da Silveira Machado (UP), Jeferson Rocha (PRD), Joaninha de Oliveira (PSTU), Marcos Dorval (PSTU) e Marlene Soccas (UP), registram 1%.

Votos nulos e brancos representam 3%, enquanto os eleitores que não sabem ou não responderam totalizam 4%.

Primeiro e segundo voto

Desmembrando a disputa, Caroline de Toni lidera o primeiro voto com 28%, seguida por Amin (20%) e Carlos Bolsonaro (17%). Décio Lima alcança 13% e Boppré tem 8%. O candidato do MDB pontua com 3%, e o do partido Missão anota 1%. Votos em outros somam 1%, brancos e nulos representam 5%, e indecisos são 4%.

Já na simulação do segundo voto, Carlos Bolsonaro toma a dianteira com 23%. Neste cenário específico, Carol de Toni e Espiridião Amin empatam tecnicamente com 20% cada. Afrânio Boppré avança para 11%, enquanto Décio Lima recua para 8%. Lunelli tem 5%, seguido por Túlio (2%), Carol do PCO (1%) e outros (2%). A fatia de brancos e nulos, junto aos indecisos, soma 8%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 12 e 16 de setembro de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SC-00866/2026.