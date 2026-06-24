Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Startup processa governo dos EUA após perder acesso à IA mais avançada da Anthropic

Processo questiona restrições impostas à Anthropic para impedir que modelos avançados sejam acessados por estrangeiros

Anthropic: empresa de tecnologia é a criadora do modelo de linguagem Claude, concorrente do ChatGPT (Smith Collection/Gado/Getty Images)

Anthropic: empresa de tecnologia é a criadora do modelo de linguagem Claude, concorrente do ChatGPT (Smith Collection/Gado/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 24 de junho de 2026 às 07h38.

As restrições do governo dos Estados Unidos sobre tecnologias avançadas de inteligência artificial ganharam um novo capítulo — desta vez nos tribunais.

A Legion, startup americana que desenvolve software para escritórios de advocacia, entrou com uma ação judicial contra o governo federal depois de perder acesso aos modelos mais avançados da Anthropic, segundo a Bloomberg.

A empresa argumenta que a medida compromete seu desenvolvimento tecnológico e pode afetar sua capacidade de competir em um mercado que evolui em ritmo acelerado.

O caso surge após uma determinação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que passou a limitar o acesso internacional a determinados sistemas de IA considerados estratégicos.

Em resposta, a Anthropic restringiu o uso de seus modelos mais recentes por cidadãos estrangeiros.

Uma disputa que vai além da Anthropic

Embora a Legion esteja sediada nos Estados Unidos, parte de sua equipe de engenharia trabalha no Canadá.

Segundo a empresa, a nova política interrompeu o acesso de desenvolvedores a ferramentas que estavam integradas ao processo de criação de produtos.

Na avaliação dos fundadores, o problema vai além do impacto imediato sobre a companhia. O receio é que o governo passe a exercer controle cada vez maior sobre quem pode utilizar modelos de IA de ponta, criando incerteza para startups que dependem dessas plataformas.

A ação judicial questiona justamente essa interpretação. Para a Legion, limitar o acesso a modelos avançados equivale a restringir um insumo essencial para empresas de tecnologia.

O novo debate sobre exportação de IA

Nos últimos meses, Washington intensificou o controle sobre tecnologias consideradas críticas para a segurança nacional. Inicialmente concentradas em chips e semicondutores, as restrições passaram a alcançar também modelos de inteligência artificial.

A mudança reflete uma preocupação crescente do governo americano com a disseminação de sistemas capazes de gerar código, realizar pesquisas complexas e automatizar tarefas de alto valor econômico.

Ao mesmo tempo, empresas do setor alertam que a inovação depende da circulação global de conhecimento e talentos. Em um mercado no qual avanços acontecem semanalmente, qualquer interrupção pode significar perda de competitividade.

Um precedente para toda a indústria

O processo pode se tornar um dos primeiros testes judiciais sobre os limites da atuação do governo americano no acesso a modelos de inteligência artificial.

Mais do que decidir o futuro da Legion, a disputa coloca em debate uma questão que preocupa startups, investidores e desenvolvedores: até que ponto governos poderão controlar quem usa as ferramentas mais avançadas da nova geração de IA.

Acompanhe tudo sobre:Anthropic

Mais de Inteligência Artificial

A Microsoft pode trocar Claude e ChatGPT por um modelo chinês no Copilot — e não é a única

Ataque à Defesa Civil expõe fragilidade digital e acende alerta sobre confiança em sistemas críticos

Soberania digital e IA: saiba quem domina o ranking global

Oracle reduz quadro de funcionários em 21 mil pessoas em meio à adoção de IA

Mais na Exame

Mercados

Petróleo, fluxo cambial e moradia nos EUA: o que move os mercados

Negócios

Com R$ 200 milhões, resort em SC terá maior piscina de ondas do Brasil; veja imagens

Guia de Carreira

Protagonismo universitário: o caminho para transformar a faculdade em experiência profissional

Brasil

Pesquisa Gerp: Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 34%, no 1º turno