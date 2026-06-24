Startup processa governo dos EUA após perder acesso à IA mais avançada da Anthropic

As restrições do governo dos Estados Unidos sobre tecnologias avançadas de inteligência artificial ganharam um novo capítulo — desta vez nos tribunais.

A Legion, startup americana que desenvolve software para escritórios de advocacia, entrou com uma ação judicial contra o governo federal depois de perder acesso aos modelos mais avançados da Anthropic, segundo a Bloomberg.

A empresa argumenta que a medida compromete seu desenvolvimento tecnológico e pode afetar sua capacidade de competir em um mercado que evolui em ritmo acelerado.

O caso surge após uma determinação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que passou a limitar o acesso internacional a determinados sistemas de IA considerados estratégicos.

Em resposta, a Anthropic restringiu o uso de seus modelos mais recentes por cidadãos estrangeiros.

Uma disputa que vai além da Anthropic

Embora a Legion esteja sediada nos Estados Unidos, parte de sua equipe de engenharia trabalha no Canadá.

Segundo a empresa, a nova política interrompeu o acesso de desenvolvedores a ferramentas que estavam integradas ao processo de criação de produtos.

Na avaliação dos fundadores, o problema vai além do impacto imediato sobre a companhia. O receio é que o governo passe a exercer controle cada vez maior sobre quem pode utilizar modelos de IA de ponta, criando incerteza para startups que dependem dessas plataformas.

A ação judicial questiona justamente essa interpretação. Para a Legion, limitar o acesso a modelos avançados equivale a restringir um insumo essencial para empresas de tecnologia.

O novo debate sobre exportação de IA

Nos últimos meses, Washington intensificou o controle sobre tecnologias consideradas críticas para a segurança nacional. Inicialmente concentradas em chips e semicondutores, as restrições passaram a alcançar também modelos de inteligência artificial.

A mudança reflete uma preocupação crescente do governo americano com a disseminação de sistemas capazes de gerar código, realizar pesquisas complexas e automatizar tarefas de alto valor econômico.

Ao mesmo tempo, empresas do setor alertam que a inovação depende da circulação global de conhecimento e talentos. Em um mercado no qual avanços acontecem semanalmente, qualquer interrupção pode significar perda de competitividade.

Um precedente para toda a indústria

O processo pode se tornar um dos primeiros testes judiciais sobre os limites da atuação do governo americano no acesso a modelos de inteligência artificial.

Mais do que decidir o futuro da Legion, a disputa coloca em debate uma questão que preocupa startups, investidores e desenvolvedores: até que ponto governos poderão controlar quem usa as ferramentas mais avançadas da nova geração de IA.