Quem são os profissionais que pagam R$12 mil na assinatura mais cara do Claude?

A inteligência artificial desenvolvida pela Anthropic, o Claude, reúne cerca de 19 milhões de usuários ativos mensais em sua plataforma web, além de milhões de outros acessos por dispositivos móveis. Entre essa vasta base, alguns profissionais decidiram levar a experiência a outro nível, investindo nos planos mais avançados da ferramenta.

É o caso dos oito profissionais entrevistados pela Business Insider, que, por razões distintas, consideram que a assinatura premium de US$ 200 mensais vale o alto custo. Muitos inclusive afirmam que pagariam ainda mais caso a ferramenta tivesse um reajuste de preço.

Quem são eles?

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Sterling Cobb, 38 anos — CTO

Para Cobb, a inteligência artificial é indispensável para manter sua empresa competitiva. Tanto que ele não se limita a uma única assinatura: além de planos no ChatGPT Pro e no Google AI Ultra, mantém três contas ativas no Claude Max, o plano mais caro da Anthropic.

Dominik Martin, 29 anos — Designer de produto

Martin trata a IA como uma verdadeira parceira de trabalho. Ele utiliza a tecnologia para gerenciar simultaneamente cinco projetos diferentes e afirma que o retorno obtido compensa amplamente o investimento mensal nas assinaturas.

Drew Dawson, 23 anos — Estudante e freelancer

Ainda no início da carreira, Dawson já recorre ao Claude Max tanto em trabalhos freelancer quanto na vida acadêmica. Estudante de Filosofia, Política e Economia, ele usa a ferramenta para auxiliar pesquisas, organizar informações e desenvolver atividades do curso.

Devin Hill, 33 anos — Engenheiro de IA



Para Hill, a assinatura é um investimento direto em produtividade. As ferramentas de IA ampliam significativamente sua capacidade de trabalho, tornando tarefas complexas mais rápidas e eficientes. Segundo ele, abrir mão desses recursos seria como voltar a uma época em que tudo precisava ser feito manualmente.

Vincent Vukovic, 41 anos — Consultor



Vukovic utiliza o Claude Max para desenvolver produtos e conduzir projetos profissionais. Ele reconhece que o retorno financeiro ainda não cobre integralmente o investimento, mas acredita que a ferramenta agrega valor concreto ao seu trabalho.

Rebecca Bultsma, 44 anos — Pesquisadora



Bultsma usa agentes de IA para monitorar artigos científicos, redes sociais, e-mails e seu próprio site. Para ela, o ganho de eficiência proporcionado pela automação justifica com folga o custo da assinatura.

Alyssa Clarcq, 31 anos — Contadora certificada



Clarcq utiliza o Claude Max principalmente para aprender programação e desenvolver projetos com suporte da IA. Embora reconheça os benefícios da ferramenta, ela já avalia alternativas disponíveis no mercado.

Michael Averto, 41 anos — Gerente de produto na Shopify



Averto faz uso intensivo da IA em sua rotina profissional e destaca dois fatores que justificam o plano premium: a confiabilidade da ferramenta e os ganhos consistentes de produtividade.

Muito além dos planos mais caros

Embora esses profissionais enxerguem valor em desembolsar milhares de reais por ano para acessar os recursos mais avançados do Claude, os benefícios da inteligência artificial não estão restritos às assinaturas premium. Hoje, versões gratuitas de ferramentas como Claude, ChatGPT, Gemini e outras já são capazes de auxiliar em tarefas do dia a dia, estudos, pesquisas, organização e produtividade profissional.

Em um cenário em que a IA se torna cada vez mais presente no trabalho e na vida cotidiana, o maior diferencial não está necessariamente na assinatura mais cara — mas na capacidade de usar a tecnologia de forma estratégica para economizar tempo, ampliar conhecimentos e tomar decisões mais bem informadas.