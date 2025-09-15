Inteligência Artificial

Startup de Elon Musk demite 500 funcionários em um dia

Os cortes vieram após uma semana de testes internos sobre habilidades

Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17h40.

A startup de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, demitiu cerca de 500 funcionários no último final de semana, num momento em que a empresa reorienta sua abordagem sobre o treinamento de seu chatbot, Grok.

Os cortes, que começaram na sexta-feira à noite, foram anunciados em e-mails enviados aos funcionários, descrevendo uma "mudança estratégica" imediata.

"Após uma revisão completa de nossos esforços em Dados Humanos, decidimos acelerar a expansão e a priorização de nossos especialistas em IA, enquanto reduzimos nosso foco em funções gerais de IA", escreveu a empresa, segundo publicação do Business Insider. "Como parte dessa mudança de foco, não precisamos mais da maioria das vagas de 'especialistas gerais' em IA e seu vínculo empregatício com a xAI será encerrado."

As demissões atingiram a maior equipe da empresa, cujos funcionários não desempenharam um papel central em ensinar Grok a interpretar e categorizar dados brutos. O principal canal do Slack da empresa, que tinha cerca de 1.500 membros na tarde de sexta-feira, teve seu número reduzido em centenas naquela mesma noite, segundo o BI.

Em um comunicado sobre a X, plataforma também de propriedade de Musk, a xAI afirmou que planeja "aumentar em 10 vezes o número de nossa equipe de especialistas em IA". A empresa acrescentou: "Estamos contratando em áreas como STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), finanças, medicina, segurança e muitas outras. Junte-se a nós para ajudar a construir uma IA em busca da verdade!"

A reorganização ocorreu após uma semana de testes internos de habilidades, com o objetivo de avaliar os pontos fortes dos funcionários e determinar possíveis novas funções. Os funcionários foram solicitados a realizar avaliações em áreas como codificação, finanças, segurança e cultura da internet.

