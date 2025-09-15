Startup de Elon Musk demite 500 funcionários em um dia

A startup de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, demitiu cerca de 500 funcionários no último final de semana, num momento em que a empresa reorienta sua abordagem sobre o treinamento de seu chatbot, Grok.

Os cortes, que começaram na sexta-feira à noite, foram anunciados em e-mails enviados aos funcionários, descrevendo uma "mudança estratégica" imediata.

"Após uma revisão completa de nossos esforços em Dados Humanos, decidimos acelerar a expansão e a priorização de nossos especialistas em IA, enquanto reduzimos nosso foco em funções gerais de IA", escreveu a empresa, segundo publicação do Business Insider. "Como parte dessa mudança de foco, não precisamos mais da maioria das vagas de 'especialistas gerais' em IA e seu vínculo empregatício com a xAI será encerrado."

As demissões atingiram a maior equipe da empresa, cujos funcionários não desempenharam um papel central em ensinar Grok a interpretar e categorizar dados brutos. O principal canal do Slack da empresa, que tinha cerca de 1.500 membros na tarde de sexta-feira, teve seu número reduzido em centenas naquela mesma noite, segundo o BI.

Em um comunicado sobre a X, plataforma também de propriedade de Musk, a xAI afirmou que planeja "aumentar em 10 vezes o número de nossa equipe de especialistas em IA". A empresa acrescentou: "Estamos contratando em áreas como STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), finanças, medicina, segurança e muitas outras. Junte-se a nós para ajudar a construir uma IA em busca da verdade!"

A reorganização ocorreu após uma semana de testes internos de habilidades, com o objetivo de avaliar os pontos fortes dos funcionários e determinar possíveis novas funções. Os funcionários foram solicitados a realizar avaliações em áreas como codificação, finanças, segurança e cultura da internet.