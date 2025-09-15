Como a 'tacada' de Musk fez as ações da Tesla 'apagarem' as perdas do ano

As coisas estão mudando para a Tesla, de Elon Musk. As ações da montadora de carros elétricos recuperaram o desempenho ruim no início de 2025, alcançando alta de 85% desde a mínima registrada em abril, quando os papéis chegaram a US$ 221,86.

A valorização recente foi impulsionada pela compra de cerca de US$ 1 bilhão em ações da empresa pelo próprio Musk, realizada por meio de sua fundação familiar. Nesta segunda-feira, 15, os papéis avançaram 3,6%, para US$ 410,26, ultrapassando o preço de fechamento de 2024.

Recuperação

Esta é a segunda recuperação consecutiva da empresa após um início de ano negativo. Em 2024, as ações caíram 29% nos três primeiros meses, mas fecharam o ano com alta de 63%.

Analistas destacam que o plano de remuneração proposto para Musk pode gerar ganhos de até US$ 1 trilhão na próxima década. Além disso, a Tesla lançou seus sistemas de armazenamento de energia MegaBlocks, pré-montados para empresas que buscam reduzir custos de eletricidade ou aumentar o uso de energia renovável.

Desafios e concorrência

Apesar da valorização, a Tesla é a segunda megacap de tecnologia com pior desempenho em 2025, à frente apenas da Apple, que caiu cerca de 5%, segundo a CNBC.

A empresa enfrenta queda nas vendas em alguns mercados devido ao envelhecimento da linha de veículos elétricos e à concorrência de fabricantes chineses de menor custo, como a BYD.

Além disso, atividades políticas de Musk, incluindo gastos para apoiar a campanha de Donald Trump e colaborações com o governo para cortes na força de trabalho federal, provocaram reação negativa entre alguns consumidores.