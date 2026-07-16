Treinamento de R$ 37 pode colocar você no radar das empresas que buscam profissionais com IA

A inteligência artificial deixou de ser uma tendência para se tornar uma competência cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Empresas de diferentes setores já utilizam a tecnologia para automatizar processos, analisar dados, reduzir custos e apoiar decisões estratégicas. Com isso, cresce também a procura por profissionais capazes de aplicar essas ferramentas na prática.

Esse movimento acontece porque a IA já não está restrita às áreas de tecnologia. Marketing, finanças, vendas, recursos humanos, operações e atendimento ao cliente são alguns dos departamentos que incorporaram soluções baseadas em inteligência artificial para aumentar produtividade e eficiência.

Em muitos casos, o diferencial não está em saber programar, mas em compreender como utilizar a tecnologia para resolver problemas de negócio.

A demanda por profissionais preparados continua crescendo

À medida que a adoção da inteligência artificial acelera, empresas enfrentam dificuldades para encontrar profissionais que dominem essa nova competência. Pesquisas de mercado mostram que organizações estão dispostas a investir em capacitação e valorizam candidatos que demonstram conhecimento sobre IA aplicada aos negócios.

O resultado é uma mudança no perfil das vagas. Além da experiência técnica da profissão, cresce a expectativa de que profissionais saibam utilizar ferramentas de inteligência artificial para produzir mais, tomar decisões com maior rapidez e melhorar resultados.

Quer desenvolver essa competência? A EXAME e a Saint Paul lançaram um workshop introdutório sobre Inteligência Artificial para Negócios porR$ 37. O conteúdo foi criado para mostrar como a IA pode ser aplicada no dia a dia das empresas e ajudar profissionais de qualquer área a dar os primeiros passos. Saiba mais.

IA deixou de ser assunto exclusivo da tecnologia

Durante muitos anos, projetos de inteligência artificial eram restritos a grandes empresas e equipes altamente especializadas. Hoje, a realidade é diferente.

Ferramentas de IA generativa democratizaram o acesso à tecnologia e permitem que profissionais de diferentes áreas criem apresentações, produzam textos, analisem planilhas, resumam documentos, pesquisem informações e automatizem tarefas rotineiras sem conhecimentos avançados em programação.

Por isso, entender os conceitos fundamentais e conhecer as principais aplicações da IA tornou-se um diferencial competitivo para quem deseja acompanhar as transformações do mercado.

Um primeiro passo para quem quer aprender IA

Para quem deseja iniciar essa jornada, a EXAME e a Saint Paul desenvolveram um workshop introdutório voltado à inteligência artificial aplicada aos negócios. A proposta é apresentar, de forma prática, como a tecnologia está transformando empresas, carreiras e processos de tomada de decisão.

O programa aborda desde os fundamentos da inteligência artificial até exemplos de aplicações no ambiente corporativo, mostrando como profissionais podem incorporar essas ferramentas à rotina de trabalho para ganhar produtividade e desenvolver novas competências.

Além do acesso ao conteúdo, os participantes recebem certificado emitido pela EXAME | Saint Paul e materiais complementares que ajudam a aprofundar o aprendizado. O investimento é de R$ 37.

Um investimento para acompanhar a transformação do mercado

Independentemente da área de atuação, compreender como a inteligência artificial impacta os negócios deixou de ser um conhecimento voltado apenas a especialistas. À medida que empresas aceleram sua transformação digital, profissionais que entendem o potencial dessas ferramentas tendem a estar mais preparados para acompanhar as novas exigências do mercado.

Nesse cenário, iniciativas de capacitação representam uma oportunidade para desenvolver competências cada vez mais valorizadas e começar a construir familiaridade com uma tecnologia que já faz parte da rotina das organizações.

Para quem deseja iniciar esse aprendizado, a EXAME e a Saint Paul oferecem o Pré-MBA de Inteligência Artificial para Negócios por R$ 37, com certificado e foco em aplicações práticas da IA no ambiente corporativo.

Conheça o programa.