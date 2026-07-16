Midjourney: guia prático para criar imagens com inteligência artificial
Jornalista
Publicado em 16 de julho de 2026 às 14h52.
A inteligência artificial já faz parte da rotina de milhões de pessoas, seja na produção de textos, programação ou criação de imagens. Entre as ferramentas mais conhecidas está o Midjourney, plataforma capaz de transformar descrições escritas em ilustrações, fotografias, pinturas digitais e diversos outros estilos visuais.
O serviço é utilizado por designers, profissionais de marketing, criadores de conteúdo, arquitetos e também por iniciantes que desejam explorar novas possibilidades criativas.
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O Midjourney é uma ferramenta de inteligência artificial generativa especializada na criação de imagens. O usuário escreve um comando, conhecido como prompt, e o sistema produz uma ou mais imagens com base nessa descrição.
O modelo foi treinado com grandes volumes de dados para compreender elementos como objetos, iluminação, composição, estilos artísticos e cores. O resultado costuma ser obtido em poucos segundos.
O acesso ao Midjourney é feito pela internet. Após criar uma conta, o usuário pode gerar imagens diretamente pela interface da plataforma.
O processo básico inclui poucos passos:
Quanto mais detalhada for a descrição, maiores são as chances de obter um resultado próximo do esperado.
O prompt funciona como uma instrução para a inteligência artificial. Em vez de escrever apenas "cachorro", por exemplo, é possível informar detalhes como ambiente, iluminação, estilo e enquadramento.
Um exemplo é:
"Golden retriever correndo em uma praia ao pôr do sol, fotografia realista, luz dourada, lente 85 mm, alta definição."
Esse nível de detalhamento ajuda o modelo a compreender melhor o objetivo da imagem.
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Além da descrição principal, o Midjourney oferece configurações que permitem controlar diferentes aspectos da imagem.
Entre os recursos mais utilizados estão:
É possível definir formatos como quadrado, vertical ou horizontal.
O usuário pode solicitar imagens em estilos como aquarela, pintura a óleo, ilustração editorial, anime ou fotografia.
A ferramenta permite controlar o quanto a inteligência artificial segue fielmente o prompt ou cria interpretações mais livres.
Depois da geração inicial, é possível pedir novas versões da mesma imagem ou aumentar sua resolução.
O Midjourney pode ser utilizado em diferentes atividades, como:
O crescimento dessas ferramentas acompanha a expansão da IA generativa, tecnologia que também impulsiona sistemas capazes de produzir textos, vídeos, músicas e códigos.
Embora a inteligência artificial facilite a criação visual, é importante verificar as políticas de uso da plataforma e revisar o conteúdo gerado antes da publicação.
Também é recomendável confirmar informações quando a imagem representar fatos reais, pessoas ou situações jornalísticas, evitando interpretações incorretas.
O aprendizado no Midjourney acontece por experimentação. Ajustar palavras, testar diferentes estilos e modificar pequenos detalhes do prompt permite entender como a inteligência artificial interpreta cada comando.
Quanto mais específico for o pedido, maior tende a ser a qualidade do resultado. Com essa prática, a ferramenta pode se tornar um recurso útil para profissionais e usuários que desejam criar imagens de forma rápida e personalizada.
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