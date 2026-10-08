Sob pressão de Pequim, IA Manus se separa da Meta e atrai US$ 500 milhões em aportes

(Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11h01.
A controladora da Manus anunciou uma captação superior a US$ 500 milhões após desfazer a aquisição pela Meta, por determinação de Pequim. A rodada foi liderada por Boyu Capital e IDG Capital, com participação de investidores anteriores. A empresa retomou operações independentes e não divulgou sua avaliação na nova transação.
A Manus captou mais de US$ 500 milhões após retomar sua operação independente e desfazer a aquisição pela Meta, determinada por Pequim. A rodada foi anunciada nesta quinta-feira, 8, pela Butterfly Effect, controladora da empresa de inteligência artificial (IA), segundo a Reuters.
Boyu Capital e IDG Capital lideraram o investimento. Tencent, HSG — anteriormente Sequoia China — e ZhenFund, que já eram investidores, também participaram.
É a primeira captação desde a reversão da compra pela Meta. A aquisição, anunciada em dezembro de 2025, envolvia mais de US$ 2 bilhões.
A Manus foi desenvolvida na China e transferiu sua base para Singapura antes da venda à companhia de Mark Zuckerberg. A mudança não impediu a intervenção das autoridades chinesas.
Em abril, Pequim proibiu a aquisição e exigiu que as empresas desfizessem o acordo. A decisão ocorreu em meio ao aumento do controle sobre investimentos estrangeiros em tecnologia chinesa.
A separação envolveu operações que já haviam começado a ser integradas. Em junho, a Meta bloqueou o acesso da Manus e de seus funcionários a dados internos, segundo reportagem da Bloomberg publicada à época.
O desmonte do acordo também incluiu orientações para que funcionários da Meta deixassem de iniciar projetos com ferramentas da startup.
Segundo a AFP, fundadores e investidores recompraram a empresa. Em setembro, a Manus informou que havia retomado suas operações independentes.
A empresa desenvolve agentes de IA para executar tarefas, como pesquisa e automação, com menor necessidade de intervenção a cada etapa.
A proposta é receber um objetivo e usar ferramentas para realizar o trabalho, em vez de apenas entregar uma resposta em texto.
Em setembro, a companhia atualizou seu produto principal e lançou o Cue, aplicativo separado que permite criar agentes pessoais para atividades como fazer ligações e reservar restaurantes, segundo a AFP.
A Butterfly Effect não informou quanto a Manus passou a valer após a rodada. Reportagens anteriores apontavam uma negociação que poderia avaliar a companhia em aproximadamente US$ 4 bilhões, mas esse valor não foi confirmado no anúncio.
Também não foi detalhada a destinação dos novos recursos. O montante divulgado é o capital captado nesta rodada, distinto do valor pago pela Meta na aquisição posteriormente revertida.
Mais de US$ 500 milhões, segundo o anúncio da controladora Butterfly Effect reproduzido pela Reuters.
Boyu Capital e IDG Capital lideraram o investimento, com participação de Tencent, HSG e ZhenFund.
Não. A empresa retomou operações independentes após a aquisição ser desfeita por determinação das autoridades chinesas.
Não foi divulgada. O valor de aproximadamente US$ 4 bilhões apareceu em reportagens anteriores, sem confirmação no anúncio da rodada.