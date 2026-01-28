Receita da SK Hynix salta 50% e atinge US$ 68 bilhões com corrida por chips de IA

A SK Hnyix, fabricante sul-coreana de semicondutores, anunciou nesta quarta-feira, 28, que obteve lucros recordes no ano de 2025, impulsionados pela alta demanda por chips de memória para inteligência artificial (IA). O resultado também refletiu nas ações da empresa, que subiram 5%. As informações são da CNBC.

A receita anual alcançou 97,147 trilhões de won (US$ 68 bilhões na cotação atual), uma alta de quase 50% em relação a 2024. Já o lucro operacional somou 47,2 trilhões de won (US$ 33 bi), mais que o dobro registrado no ano anterior.

Além disso, a fabricante teve ganhos recordes no trimestre encerrado em dezembro, em meio à disputa com a Samsung pelo posto de maior produtora de memória do mundo. Nesse período, a receita somou 32,8 trilhões de won (US$ 23 bi), enquanto o lucro operacional alcançou 19,2 trilhões de won (US$ 13,4 bi). Na comparação anual, a alta na receita é de 66%, e a do lucro operacional, de 137%.

A SK Hynix associa o salto à escassez no setor de memória e sua atuação estratégica como fornecedora de chips HBM (High Bandwidth Memory, ou memória de alta largura de banda), utilizados para acelerar o processamento de grandes volumes de dados usados em servidores e data centers de IA. De acordo com a Ynhoap News Agency, a fabricante deve responder por 70% dos componentes HBM adquiridos pela Nvidia em 2025.

A demanda impulsionada pela IA tem superado as capacidades de produção, o que abriu brecha para fabricantes elevarem os preços de seus produtos, inclusive os menos avançados e usados em eletrônicos de consumo. Por exemplo, uma análise da Ars Techinica indica que os preços de memória RAM subiram entre 300% e 400% ao longo de 2025, enquanto os custos da DRAM subiram 280%.

Diante do resultado, a SK Hynix anunciou dividendos adicionais de 1 trilhão de won (US$ 700 mi), o equivalente a 1.500 won por ação (US$ 1,05), elevando o total de dividendos de 2025 para 2,1 trilhões de won (US$ 1,47 bi). A empresa também informou que pretende cancelar ações próprias no valor de 12,24 trilhões de won (US$ 8,5 bi), em uma medida para aumentar o retorno aos acionistas.

A fabricante fará uma teleconferência com investidores nesta quinta-feira, 29, para detalhar os resultados. No mesmo dia, a Samsung, principal concorrente da SK Hynix no mercado global de memória, entre eles o HBM, também divulgará seus números financeiros.