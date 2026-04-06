Inteligência Artificial

Google lança Gemma 4 e amplia disputa global por IA open-source

Novo modelo aberto baseado no Gemini 3 aposta em performance e autonomia para empresas

Google (AFP)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13h54.

A Google avança em uma das frentes mais estratégicas da inteligência artificial: o open-source. Com o lançamento do Gemma 4, a empresa coloca no mercado uma nova família de modelos baseados na arquitetura do Gemini 3, ampliando o acesso a tecnologias antes restritas a sistemas proprietários. 

O movimento não é apenas técnico — é estratégico. Em um cenário de competição global acirrada, abrir modelos passa a ser uma forma de ganhar escala, atrair desenvolvedores e acelerar a adoção da IA.

O que é o Gemma 4?

O Gemma 4 é uma nova geração de modelos de linguagem desenvolvida pela Google com foco em acessibilidade e desempenho. Diferente de soluções fechadas, ele é distribuído com licença Apache 2.0, permitindo uso, modificação e adaptação por empresas e desenvolvedores.

Isso significa mais autonomia para quem deseja implementar IA em produtos próprios, sem depender integralmente de grandes plataformas.

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A estratégia segue um movimento crescente no setor. Empresas como Meta (com o Llama) e startups open-source vêm apostando na abertura como forma de competir com modelos proprietários.

Quatro versões para diferentes aplicações

A família Gemma 4 foi estruturada para atender diferentes níveis de demanda computacional. Entre as versões anunciadas:

  • Modelos de 2 e 4 bilhões de parâmetros, voltados para dispositivos menores, como smartphones
  • Versões de 26 e 31 bilhões de parâmetros, com maior capacidade e foco em alto desempenho

O número de parâmetros está diretamente ligado à complexidade do modelo. Quanto maior, maior a capacidade de processamento — mas também maior a exigência de infraestrutura.

Um dos destaques é o uso da arquitetura Mixture of Experts (MoE) nas versões mais avançadas, que otimiza eficiência ao ativar apenas partes do modelo durante o processamento.

Performance e eficiência como diferencial

Segundo a Google, o Gemma 4 apresenta um nível elevado de “inteligência por parâmetro”, conseguindo competir com modelos até 20 vezes maiores em determinados benchmarks.

Dados divulgados pela empresa indicam que as versões mais robustas alcançaram posições de destaque em rankings globais de desempenho, como a Arena AI. Esse avanço reforça uma tendência importante: eficiência passa a ser tão relevante quanto escala na evolução dos modelos de IA.

IA multimodal e foco em desenvolvedores

Outro ponto central do Gemma 4 é a multimodalidade. Os modelos são capazes de:

  • Interpretar imagens e vídeos
  • Processar áudio (nas versões menores)
  • Gerar e compreender código

Além disso, a possibilidade de rodar localmente — sem necessidade constante de conexão com a nuvem — amplia o leque de aplicações, especialmente em ambientes corporativos e sensíveis a dados.

Segundo análise da ZDNet, essa capacidade de execução local pode ser um diferencial relevante em setores que exigem maior controle sobre informações.

A estratégia da Google: aberto vs. proprietário

O lançamento do Gemma 4 revela uma estratégia dual da Google. De um lado, a empresa mantém modelos proprietários altamente avançados, como o Gemini. De outro, amplia sua presença no open-source para ganhar escala e influência no ecossistema.

Segundo análises do Morocco World News, essa abordagem permite à Google competir em duas frentes:

  • Inovação de ponta
  • Adoção massiva via comunidade

É uma resposta direta à crescente pressão de concorrentes e ao avanço de modelos abertos no mercado.

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