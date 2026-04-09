Vídeos do YouTube Shorts agora terão avatares de IA de criadores de conteúdo

O YouTube anunciou uma nova ferramenta para acelerar a criação de conteúdo com inteligência artificial. A plataforma de vídeos do Google revelou que usuários poderão criar avatares inspirados em si a partir do aplicativo principal ou com o YouTube Create. Assim, o rosto que aparece na frente das câmeras pode ser um modelo virtual personalizado para se assemelhar a uma pessoa real.

O uso, entretanto, é exclusivo para vídeos curtos do YouTube Shorts. Para conseguir encaixar um avatar no vídeo, o primeiro passo é registrar uma selfie em fromato de vídeo e ler frases em voz alta para captação de imagem e som. Com isso, a IA gera uma versão considerada "fotorrealista" do criador, pronta para ser inserida em vídeos curtos a partir de comandos de texto. Cada clipe gerado dura até 8 segundos, mas é possível encadear vários seguidos.

O processo de configuração precisa ser feito apenas uma vez, mas o visual do avatar pode ser refeito de forma ilimitada caso o criador não se sinta satisfeito com a aparência.

Como usar

A ferramenta estará disponível em todos os países a partir desta semana. Para acessar a criação de avatares, os passos são os seguintes:

Clique no botão de criação "+" no app do YouTube;

Toque no ícone do Gemini;

Selecione "Criar vídeo com o meu avatar".

Feito isso, basta seguir os pedidos para que o prompt de IA saia da forma desejada. Quando o avatar estiver finalizado, será possível adicioná-lo em qualquer vídeo a partir de prompts como “Estou voando alto no céu, acima das nuvens, dizendo que posso voar!”, sugeriu o Google em nota.

Há, entretanto, duas ressalvas importantes: o recurso estará disponível apenas para maiores de 18 anos que já tenham um canal ativo no YouTube — embora o regulamento não detalhe se há necessidade de vídeos frequentes — e os usuários europeus ficam de fora por ora.

Cada avatar é exclusivo dos criadores

A funcionalidade é uma extensão dos modelos de vídeo Veo, do Google, já integrados ao Shorts. A novidade em relação ao que existia antes está justamente na camada de voz: versões anteriores do recurso permitiam usar uma foto estática como base para um clipe, mas a reprodução de voz é inédita. Segundo o YouTube, o objetivo é "oferecer uma forma mais fácil para usuários se incluírem nos vídeos com segurança".

A plataforma garante que o vídeo e a voz captados na selfie serão usados exclusivamente para a criação do avatar. Isso implica que nenhum usuário poderá utilizar a imagem ou a voz de outra pessoa. Em caso de desistência da tecnologia avatar pode ser deletado a qualquer momento pelo próprio criador e o YouTube o apagará automaticamente após três naos de inatividade. Os vídeos gerados com a tecnologia, por outro lado, precisarão ser deletados manualmente.