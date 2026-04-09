Inteligência Artificial

Vídeos do YouTube Shorts agora terão avatares de IA de criadores de conteúdo

Criadores de conteúdo com canais ativos poderão criar avatares de IA que os reproduzam de forma realista para Shorts

YouTube: nova função de IA para Shorts possibilita vídeos comandados por avatares virtuais de influenciadores (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

YouTube: nova função de IA para Shorts possibilita vídeos comandados por avatares virtuais de influenciadores (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 13h52.

O YouTube anunciou uma nova ferramenta para acelerar a criação de conteúdo com inteligência artificial. A plataforma de vídeos do Google revelou que usuários poderão criar avatares inspirados em si a partir do aplicativo principal ou com o YouTube Create. Assim, o rosto que aparece na frente das câmeras pode ser um modelo virtual personalizado para se assemelhar a uma pessoa real.

O uso, entretanto, é exclusivo para vídeos curtos do YouTube Shorts. Para conseguir encaixar um avatar no vídeo, o primeiro passo é registrar uma selfie em fromato de vídeo e ler frases em voz alta para captação de imagem e som. Com isso, a IA gera uma versão considerada "fotorrealista" do criador, pronta para ser inserida em vídeos curtos a partir de comandos de texto. Cada clipe gerado dura até 8 segundos, mas é possível encadear vários seguidos.

O processo de configuração precisa ser feito apenas uma vez, mas o visual do avatar pode ser refeito de forma ilimitada caso o criador não se sinta satisfeito com a aparência.

Como usar

A ferramenta estará disponível em todos os países a partir desta semana. Para acessar a criação de avatares, os passos são os seguintes:

  • Clique no botão de criação "+" no app do YouTube;
  • Toque no ícone do Gemini;
  • Selecione "Criar vídeo com o meu avatar".

Feito isso, basta seguir os pedidos para que o prompt de IA saia da forma desejada. Quando o avatar estiver finalizado, será possível adicioná-lo em qualquer vídeo a partir de prompts como “Estou voando alto no céu, acima das nuvens, dizendo que posso voar!”, sugeriu o Google em nota.

Há, entretanto, duas ressalvas importantes: o recurso estará disponível apenas para maiores de 18 anos que já tenham um canal ativo no YouTube — embora o regulamento não detalhe se há necessidade de vídeos frequentes — e os usuários europeus ficam de fora por ora.

Cada avatar é exclusivo dos criadores

A funcionalidade é uma extensão dos modelos de vídeo Veo, do Google, já integrados ao Shorts. A novidade em relação ao que existia antes está justamente na camada de voz: versões anteriores do recurso permitiam usar uma foto estática como base para um clipe, mas a reprodução de voz é inédita. Segundo o YouTube, o objetivo é "oferecer uma forma mais fácil para usuários se incluírem nos vídeos com segurança".

A plataforma garante que o vídeo e a voz captados na selfie serão usados exclusivamente para a criação do avatar. Isso implica que nenhum usuário poderá utilizar a imagem ou a voz de outra pessoa. Em caso de desistência da tecnologia avatar pode ser deletado a qualquer momento pelo próprio criador e o YouTube o apagará automaticamente após três naos de inatividade. Os vídeos gerados com a tecnologia, por outro lado, precisarão ser deletados manualmente.

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