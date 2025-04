NotebookLM do Google passa a buscar fontes na internet com nova função baseada no Gemini

Usuários do NotebookLM agora terão outra opção além de fazer o upload de fontes dos projetos e poderão buscar informações na internet a partir do botão Discorver sources. Segundo nota do Google, esse é o primeiro dos recursos para o NotebookLM que usa o Gemini, inteligência artificial do Google, para encontrar fontes.

O lançamento do Discover sources começou nesta quarta-feira, 2, e deve demorar cerca de uma semana.

Com o recurso, o usuário poderá descrever o tópico em que está interessado, e o NotebookLM irá trazer uma seleção de fontes da internet, com até dez recomendações. Cada uma das sugestões terá também um resumo explicando a importância do tópico.

Com um clique, o usuário pode importar as fontes para o NotebookLM, o que permite fazer perguntas via chat e usar ferramentas de notas. “É uma maneira rápida e fácil de entender um novo conceito ou reunir leituras essenciais sobre um assunto”, descreve o Google em seu blog.

Além disso, o Google anunciou que recém-chegados ao NotebookLM poderão usar o recurso I’m Feeling Curious (estou me sentindo curioso), que gera fontes de um tópico aleatório.

Lançado no Brasil em junho de 2024, o NotebookLM processa informações de documentos, PDFs, apresentações de slides e sites.