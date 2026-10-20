Música, moda e vodca: Charli XCX firma parceria de dois anos com Absolut

A cantora britânica Charli XCX firmou uma parceria de dois anos com a Absolut Vodka, que prevê lançamentos de edições limitadas, itens colecionáveis, copos personalizados e eventos para os fãs. O acordo aproxima música, moda e coquetelaria e chega meses antes de a artista desembarcar no Brasil como uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2027, em março, em São Paulo.

“Quando a Absolut me procurou para uma colaboração, topei na hora, porque me disseram que queriam fazer algo um tanto caótico. Obviamente, eu adoro. Mmentos com música, martinis, amigos e desconhecidos... é super a minha vibe”, disse Charli XCX, em comunicado sobre a parceria.

Publi discreta no palco

Depois de shows com ingressos esgotados em Los Angeles, publicou nas redes sociais fotos dos bastidores usando uma camiseta com a estampa “I ♥ Absolut”. Durante apresentações de “Card Declined”, faixa de seu novo álbum "Music, Fashion, Film" seus dançarinos também vestiram camisetas inspiradas no clássico “I ♥”, desta vez com referências à marca e ao dirty martini, drink favorito da artista.

Os detalhes dos próximos lançamentos ainda não foram definidos. Segundo a Absolut, a ideia é desenvolver a colaboração ao longo dos dois anos com a participação dos fãs de Charli, conhecidos como “Angels”.

“Charli não tem apenas fãs, ela criou todo um universo ao seu redor, e é isso que queremos abraçar", afirmou Craig Van Niekerk, VP global de marketing de Absolut, no comunicado sobre a parceria. "Absolut sempre acreditou nas pessoas que impulsionam a cultura, por isso, em vez de chegar com um manual de regras, queremos cocriar com a Charli e seu fandom, os Angels, e ver aonde eles nos levam. Pode ser algo bagunçado, pode ser caótico, mas, com certeza, não será nada entediante."

Charli XCX entre a música, a moda e o cinema

A parceria chega em um momento de expansão da carreira da artista britânica, que transitou entre o pop experimental e o mainstream até alcançar o posto de headliner de grandes festivais.

O sucesso de “Brat”, álbum lançado em 2024, ampliou seu alcance e transformou a estética do disco — marcada pelo verde-limão e pela irreverência — em um fenômeno cultural. A palavra “Brat” foi escolhida como palavra do ano de 2024 pelo dicionário Collins.

Agora, Charli vive uma nova fase criativa com “Music, Fashion, Film”, projeto que reforça a aproximação entre diferentes linguagens artísticas. Além da música, ela tem ampliado sua atuação na moda e no cinema, com trabalhos como atriz, roteirista, produtora e compositora de trilhas sonoras.

Em entrevista recente à Billboard, a cantora afirmou que não pretende orientar suas escolhas criativas pelas expectativas do público.

“Não estou realmente me apresentando para agradar a ninguém além de mim mesma”, disse.

Essa postura também aparece nos shows, que ganharam uma produção cinematográfica e momentos visuais elaborados. Ao falar sobre a turnê atual, Charli explicou que quer explorar os limites das apresentações ao vivo.

“Queria usar isso como uma oportunidade para desafiar o público e a ideia do que um show de festival pode ser”, afirmou.

A artista também relembrou o início da carreira, quando se apresentava com estrutura mínima. “Eu realmente vim do nada — costumava me apresentar com um iPod em um palco improvisado, e essa era a minha produção”, contou à publicação.

Charli XCX no Lollapalooza Brasil 2027

Charli estará em breve de volta ao Brasil. A cantora será uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2027, marcado para os dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O festival também terá apresentações de Travis Scott, The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr. A programação completa e os horários das atrações podem ser consultados na programação do Lollapalooza 2027.