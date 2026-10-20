Com nome de titã grego, supercomputador da Meta quer fazer 1 milhão de chips funcionarem como um só

Meta: primeira fase do Prometheus já foi usada no treinamento de modelos da família Muse (Meta/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09h32.
A Meta detalhou o Prometheus, conjunto de computadores de IA em Ohio cuja primeira fase já foi concluída. A expansão prevê cerca de 1 milhão de GPUs. O projeto foi anunciado na escala de 1 gigawatt de capacidade elétrica. Para conectar máquinas distribuídas por vários prédios, a empresa depende de redes de alta velocidade e sistemas de refrigeração. A infraestrutura já foi usada no treinamento do Muse Wonder.
A Meta detalhou nesta segunda-feira, 19, o Prometheus, seu conjunto de computadores para treinar inteligência artificial em New Albany, no estado americano de Ohio. A primeira fase está concluída e já foi usada para desenvolver modelos da família Muse, segundo a companhia.
Hoje, a estrutura reúne centenas de milhares de GPUs, chips especializados em executar muitos cálculos ao mesmo tempo. A meta é chegar a aproximadamente 1 milhão, distribuídas por vários prédios e trabalhando de forma coordenada.
O resultado já apareceu fora dos galpões: os modelos Muse Wonder e Wonder Full, apresentados na semana passada, foram treinados ali. Eles são a aposta da empresa em tarefas que exigem várias etapas, como construir aplicativos e analisar documentos.
A dificuldade começa na comunicação. No treinamento de uma IA, os chips precisam trocar resultados continuamente; uma máquina que demora a responder pode segurar o trabalho das demais.
Para ligar esse conjunto, a Meta usa uma camada de rede chamada Backend Aggregation, ou BAG. Ela conecta redes de diferentes prédios e regiões, permitindo que compartilhem recursos de computação. O desenho inclui caminhos alternativos para os dados, para reduzir o impacto de falhas.
A mudança de escala vem de antes. No fim de 2023, a companhia montou dois conjuntos com cerca de 24 mil GPUs cada. Depois, esvaziou cinco centros de dados em operação para reunir 129 mil chips H100 em um único sistema.Comprar chips é só parte do trabalho: eles precisam trocar dados sem deixar os vizinhos esperando.
O projeto foi anunciado com 1 gigawatt de capacidade elétrica. A expansão também exige resolver um problema menos visível que a compra de chips: retirar o calor de máquinas cada vez mais concentradas no mesmo espaço.
No Prometheus, a refrigeração líquida atende tanto instalações adaptadas quanto prédios projetados para IA. O princípio é simples: um fluido circula pelos equipamentos, absorve calor e passa por trocadores que o resfriam antes de devolvê-lo ao circuito.
Nos edifícios que não nasceram com essa infraestrutura, a Meta usa módulos com bombas e trocadores de calor junto aos armários de servidores. É uma maneira de adaptar a instalação sem depender apenas de soprar mais ar sobre os chips.O líquido retira calor dos equipamentos, esfria e volta a circular pelo mesmo sistema.
O objetivo é sustentar modelos capazes de trabalhar por mais tempo e manter o contexto de uma tarefa. Wonder chegou a ferramentas para desenvolvedores; sua integração ao agente pessoal Muse foi anunciada para depois, começando pelos assinantes.
O Prometheus é uma das peças da reconstrução da Meta na corrida pela inteligência artificial. Em reportagem de julho, a EXAME mostrou como Zuckerberg reagiu à decepção com o Llama 4 investindo em três frentes: pesquisadores, dados de treinamento e poder de computação. O caixa da publicidade do Facebook e do Instagram sustenta a expansão.
Naquele momento, o Prometheus já estava parcialmente operacional, mas o desempenho dos modelos ainda era o ponto fraco da estratégia. Agora, a primeira fase concluída e o lançamento do Wonder dão um resultado concreto à aposta. O próximo desafio é transformar essa estrutura em agentes que consigam concluir trabalhos cada vez mais longos, não apenas responder perguntas.
É um conjunto de computadores dedicado ao treinamento de inteligência artificial. Fica em New Albany, Ohio, nos Estados Unidos.
Sim. A primeira fase foi concluída e serviu para treinar modelos da família Muse, segundo a Meta.
Não. A Meta informa centenas de milhares de GPUs atualmente e prevê chegar a cerca de 1 milhão com a expansão.
O treinamento exige troca constante de resultados entre máquinas. A rede conecta os prédios e oferece caminhos alternativos para reduzir o impacto de falhas.
Prometheus é a infraestrutura de computação. Muse Wonder e Wonder Full são modelos de IA treinados nesse conjunto.
Um fluido absorve calor dos equipamentos e passa por trocadores que o resfriam. Depois, retorna ao circuito para ser usado novamente.