Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações para a semifinal da Sul-Americana

O Vasco enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira, 20, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026. Após vencer a partida de ida por 1 a 0, na Bombonera, em Buenos Aires, o time brasileiro precisa de um empate para garantir a classificação à final.

Onde assistir a Vasco x Boca Juniors?

A partida entre Vasco e Boca Juniors será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

TV aberta: SBT

SBT TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e SBT Sports (YouTube)

Prováveis escalações de Vasco e Boca Juniors

Vasco

O técnico Pedro Emanuel tem dúvidas e desfalques para montar a equipe. O lateral-direito Paulo Henrique sofreu uma lesão na costela na partida contra o São Paulo e será avaliado antes do confronto. Já o colombiano Andrés Gómez está suspenso após ser expulso no jogo de ida.

Com a ausência de Gómez, Marino Hinestroza aparece como favorito para assumir uma vaga no ataque. O Vasco vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Provável escalação: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Bruno Duarte e Marino Hinestroza.

Técnico: Pedro Emanuel.

Desfalques: Colidio, que não está inscrito na competição; Andrés Gómez, suspenso; Barros e Claudio Spinelli, lesionados; além de Mateus Carvalho, em transição física.

Boca Juniors

Do lado argentino, o técnico Rodolfo Arruabarrena pode contar com o retorno do volante Leandro Paredes. O jogador sofreu uma lesão de grau 2 na coxa, mas voltou a treinar e deve ter condições de atuar, ainda que por tempo limitado.

O Boca chega ao Rio de Janeiro após vencer o Talleres por 2 a 1 pelo campeonato nacional. A equipe precisa reverter a desvantagem construída em Buenos Aires para continuar na disputa pelo título continental.

Provável escalação: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Battaglia (Paredes) e Delgado; Velasco (Villa), Merentiel e Leonel Flores.

Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Desfalques: Marchesín, Tomás Aranda, Adam Bareiro e Tomás Belmonte, lesionados.

O que cada time precisa para se classificar?

O Vasco venceu o primeiro confronto por 1 a 0, na Bombonera, e joga com a vantagem do empate para avançar à decisão. A equipe brasileira também se classifica com qualquer vitória.

Já o Boca Juniors precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a vaga no tempo regulamentar. Caso os argentinos vençam por apenas um gol, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Quem avançar enfrentará na final o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Montevideo City Torque, do Uruguai.

Ficha técnica: Vasco x Boca Juniors

Competição: Copa Sul-Americana 2026, semifinal, jogo de volta;

Data: terça-feira, 20;

Horário: 21h30 (de Brasília);

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

Transmissão: SBT e Paramount+;

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela);

VAR: Juan Soto (Venezuela).