Meta traz Dana White, CEO do UFC, para o conselho – e ganha proximidade com Trump

A Meta, dona do Instagram, Whatsapp e Facebook, trouxe três novos membros para seu conselho de administração. Dana White, CEO do Ultimate Fighting Championship (UFC) é o que chama mais atenção. Conhecido por expandir o UFC em um dos maiores negócios de esportes e entretenimento do mundo, o executivo é um amigo pessoal de Zuckerberg, que se tornou um praticante assíduo de MMA e já chegou a convocar o magnata Elon Musk para um confronto.

Mais do que isso, no entanto, White traz proximidade com o presidente eleito Donald Trump, num momento em que as mídias sociais passam por um escrutínio cada vez mais amplo. Ele foi um aliado vocal do republicano, participando de eventos-chave durante a campanha e ajudando a aumentar sua popularidade entre eleitores jovens[/grifar].

A escolha de Joel Kaplan como chefe de políticas, um executivo com fortes laços com o Partido Republicano, também reflete os esforços de Zuckerberg para melhorar as relações com Trump, que anteriormente criticou a Meta. A reconciliação incluiu até mesmo um jantar na residência de Trump em Mar-a-Lago, em novembro.

Recentemente, White consultou Zuckerberg sobre a aplicação de IA no sistema de rankings do UFC.

Além de White, o conselho ganha reforço com Charlie Songhurst, que ocupou posições estratégicas na Microsoft e atuava como consultor da Meta em produtos de IA. Songhurst deixará essa posição para assumir o cargo no conselho.

Outro nome de peso é John Elkann, líder da Exor NV, holding dos Agnelli, e diretor de empresas como Stellantis e Ferrari. Elkann traz ao conselho uma perspectiva europeia, além de experiência no setor automotivo e educacional, com seu trabalho na Fundação Agnelli.

A inclusão eleva o número de diretores da Meta para 13, consolidando o controle de Mark Zuckerberg, que também é CEO e presidente do conselho.

Zuckerberg tem promovido uma reformulação significativa no conselho da Meta desde 2019, alinhando-o às novas prioridades da empresa, como o desenvolvimento do metaverso e da inteligência artificial. Entre os diretores mais recentes estão executivos de destaque do Vale do Silício, como Tony Xu, CEO do DoorDash, e Drew Houston, CEO do Dropbox.