8 em cada 10 brasileiros usam IA para aprender algo novo

Inteligência Artificial: educação é a principal finalidade do brasileiro (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16h00.
Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 16h06.
O Brasil tem encarado a inteligência artificial (IA) como uma aliada na educação. É o que mostra a terceira edição da pesquisa "Our Life with AI" (Nossa vida com IA), realizada pela Ipsos a pedido do Google. Pela primeira vez, segundo o levantamento, aprender algo novo superou o entretenimento como principal finalidade do uso de IA no país.
O número de quem adere a essa prática já compõe uma maioria: 79% dos usuários brasileiros aplicam IA na jornada de aprendizado. A marca é uma virada em relação ao ano anterior, quando entretenimento liderava isolado com 83%.
Para o Google Brasil, a mudança reflete um amadurecimento no uso da tecnologia no país. 71% dos adultos conectados no país já utilizaram um chatbot de IA, número 25% superior ao registrado em 2023 e acima da média global de 62%.
O estudo ouviu 21 mil pessoas em 21 países entre setembro e outubro de 2025. No Brasil, foram entrevistados mil adultos acima de 18 anos, de forma online, com margem de erro de 3,8%.
O setor educacional concentra a percepção mais positiva sobre os benefícios da IA.
A pesquisa indica que 82% dos brasileiros acreditam que estudantes serão beneficiados pela tecnologia. Entre aqueles que usam IA especificamente para estudar, 82% afirmam que a ferramenta teve impacto positivo na forma de aprender.
"A IA está sendo usada pelos brasileiros para estudar melhor, trabalhar com mais eficiência e resolver problemas complexos do cotidiano. O Brasil está abraçando a IA com responsabilidade e pragmatismo", diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.
Para Coelho, o dado de que 80% das pessoas usam a IA para aprender mostra que o brasileiro acredita que a tecnologia pode ajudar a criar mais oportunidades para a sociedade.