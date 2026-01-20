Inteligência Artificial

8 em cada 10 brasileiros usam IA para aprender algo novo

Uso de chatbots salta para 71% no Brasil, acima da média global, impulsionado pela busca por conhecimento

Inteligência Artificial: educação é a principal finalidade do brasileiro (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16h00.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 16h06.

O Brasil tem encarado a inteligência artificial (IA) como uma aliada na educação. É o que mostra a terceira edição da pesquisa "Our Life with AI" (Nossa vida com IA), realizada pela Ipsos a pedido do Google. Pela primeira vez, segundo o levantamento, aprender algo novo superou o entretenimento como principal finalidade do uso de IA no país.

O número de quem adere a essa prática já compõe uma maioria: 79% dos usuários brasileiros aplicam IA na jornada de aprendizado. A marca é uma virada em relação ao ano anterior, quando entretenimento liderava isolado com 83%.

Para o Google Brasil, a mudança reflete um amadurecimento no uso da tecnologia no país. 71% dos adultos conectados no país já utilizaram um chatbot de IA, número 25% superior ao registrado em 2023 e acima da média global de 62%.

O estudo ouviu 21 mil pessoas em 21 países entre setembro e outubro de 2025. No Brasil, foram entrevistados mil adultos acima de 18 anos, de forma online, com margem de erro de 3,8%.

Os 5 principais usos de IA pelos brasileiros:

  1. Aprender algo novo: 79%
  2. Auxiliar em tarefas de trabalho: 75%
  3. Entretenimento: 74%
  4. Geração de mídia: 72%
  5. Gerenciar tarefas do dia a dia: 56%

Otimismo com IA na educação

O setor educacional concentra a percepção mais positiva sobre os benefícios da IA.

A pesquisa indica que 82% dos brasileiros acreditam que estudantes serão beneficiados pela tecnologia. Entre aqueles que usam IA especificamente para estudar, 82% afirmam que a ferramenta teve impacto positivo na forma de aprender.

"A IA está sendo usada pelos brasileiros para estudar melhor, trabalhar com mais eficiência e resolver problemas complexos do cotidiano. O Brasil está abraçando a IA com responsabilidade e pragmatismo", diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

Para Coelho, o dado de que 80% das pessoas usam a IA para aprender mostra que o brasileiro acredita que a tecnologia pode ajudar a criar mais oportunidades para a sociedade.

