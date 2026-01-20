8 em cada 10 brasileiros usam IA para aprender algo novo

O Brasil tem encarado a inteligência artificial (IA) como uma aliada na educação. É o que mostra a terceira edição da pesquisa "Our Life with AI" (Nossa vida com IA), realizada pela Ipsos a pedido do Google. Pela primeira vez, segundo o levantamento, aprender algo novo superou o entretenimento como principal finalidade do uso de IA no país.

O número de quem adere a essa prática já compõe uma maioria: 79% dos usuários brasileiros aplicam IA na jornada de aprendizado. A marca é uma virada em relação ao ano anterior, quando entretenimento liderava isolado com 83%.

Para o Google Brasil, a mudança reflete um amadurecimento no uso da tecnologia no país. 71% dos adultos conectados no país já utilizaram um chatbot de IA, número 25% superior ao registrado em 2023 e acima da média global de 62%.

O estudo ouviu 21 mil pessoas em 21 países entre setembro e outubro de 2025. No Brasil, foram entrevistados mil adultos acima de 18 anos, de forma online, com margem de erro de 3,8%.

Os 5 principais usos de IA pelos brasileiros:

Aprender algo novo: 79% Auxiliar em tarefas de trabalho: 75% Entretenimento: 74% Geração de mídia: 72% Gerenciar tarefas do dia a dia: 56%

Otimismo com IA na educação

O setor educacional concentra a percepção mais positiva sobre os benefícios da IA.

A pesquisa indica que 82% dos brasileiros acreditam que estudantes serão beneficiados pela tecnologia. Entre aqueles que usam IA especificamente para estudar, 82% afirmam que a ferramenta teve impacto positivo na forma de aprender.

"A IA está sendo usada pelos brasileiros para estudar melhor, trabalhar com mais eficiência e resolver problemas complexos do cotidiano. O Brasil está abraçando a IA com responsabilidade e pragmatismo", diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

Para Coelho, o dado de que 80% das pessoas usam a IA para aprender mostra que o brasileiro acredita que a tecnologia pode ajudar a criar mais oportunidades para a sociedade.