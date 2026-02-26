Anthropic libera controle remoto no Claude Code para uso em múltiplos dispositivos

A Anthropic adicionou a função de controle remoto ao Claude Code para que usuários possam continuar a mesma sessão de conversa em mais de um aplicativo simultaneamente. Assim, é possível iniciar uma sessão em um computador e transferi-la para um dispositivo móvel com sistemas iOS ou Android, por exemplo.

A novidade amplia a flexibilidade para quem usa a inteligência artificial no desenvolvimento de software ou em tarefas técnicas ao longo do dia. Também pode reduzir interrupções em casos de instabilidade na internet, já que a sessão permanece ativa na máquina principal.

Diferentemente do uso via navegador, em que o processamento ocorre na nuvem, o controle remoto faz o Claude Code rodar nativamente no computador do usuário, enquanto o outro dispositivo apenas acessa a sessão ativa. A empresa ressalta que só é possível manter uma sessão remota por vez.

Segundo a nota técnica da companhia, o “processo continua rodando no terminal, esperando por conexões remotas”. Em relação à segurança, a Anthropic afirma que a sessão local realiza apenas requisições HTTPS de saída e não abre portas de entrada na máquina, o que, segundo a empresa, reduz riscos de exposição.

Como ativar o controle remoto

O recurso está disponível apenas para assinantes dos planos Pro ou Max do Claude. Para ativá-lo, é necessário abrir o aplicativo, acessar a pasta do projeto e executar o comando claude remote-control.

Com a ferramenta ativa, há três formas de acessar a sessão em outro dispositivo:

Entrar no endereço claude.ai/code em um navegador compatível. O URL também pode ser consultado nos comandos claude remote-control ou /remote-control;

Escanear o QR Code exibido ao lado do link para abrir automaticamente a sessão no aplicativo Claude;

Acessar claude.ai/code ou o aplicativo e buscar a sessão pelo nome registrado. Sessões ativas aparecem com um indicador verde de conexão online.

O movimento reforça a estratégia da Anthropic de disputar espaço com ferramentas como o GitHub Copilot, assistente de programação da Microsoft, e o próprio ChatGPT em ambientes de desenvolvimento profissional.