Grupo Acelerador entra em IA com meta de impactar 10 mil empresas

Empresa Acelera IA nasce em parceria com Léo Soares para levar automação a empresas brasileiras em áreas como vendas, estoque e produção

Léo Soares e Marcus Marques: parceria para ampliar adoção de IA nas empresas brasileiras (Divulgação/Divulgação)

Léo Soares e Marcus Marques: parceria para ampliar adoção de IA nas empresas brasileiras (Divulgação/Divulgação)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 2 de março de 2026 às 06h01.

O Grupo Acelerador, empresa de educação corporativa voltada a pequenas e médias empresas, está lançando um novo braço dedicado à inteligência artificial.

A iniciativa se chama Acelera IA e nasce da união com o empreendedor Léo Soares, fundador da Movement IA, agência especializada no uso de IA.

A nova empresa é uma edtech, empresa de tecnologia voltada à educação, com foco em ajudar PMEs a usar inteligência artificial para automatizar processos e organizar rotinas internas.

A meta anunciada é acelerar 10 mil negócios com IA até 2030.

O lançamento ocorre em um cenário de pressão por produtividade nas empresas brasileiras.

Dados citados no material da empresa indicam que ganhos de eficiência seguem como desafio, especialmente para pequenas e médias companhias, que respondem por mais de 30% do PIB, segundo o Sebrae.

“O empresário sabe que a inteligência artificial vai impactar o negócio, mas muitos ainda não sabem por onde começar nem como transformar isso em resultado real”, afirma Marcus Marques, fundador e CEO do Grupo Acelerador.

Segundo Léo Soares, a proposta é tratar a tecnologia como ferramenta de apoio à operação.

“A inteligência artificial precisa gerar retorno sobre investimento. Não se trata de tendência, mas de usar IA para vender mais, entregar mais rápido e tornar as equipes mais produtivas”, afirma.

“O objetivo é potencializar talentos e elevar o nível de performance dentro das empresas”, diz.

O que fará a Acelera IA

A plataforma combina aulas, tutoriais, agentes de IA e certificações. O foco é apoiar empresas na aplicação prática da tecnologia em áreas como vendas, marketing, financeiro, recursos humanos, compras, estoque, administrativo, tecnologia da informação e produção.

A proposta é ensinar empresários e equipes a automatizar tarefas repetitivas e organizar fluxos de trabalho com apoio de sistemas baseados em IA.

Segundo os fundadores, a tecnologia será apresentada como um “copiloto” para os times, e não como substituição de pessoas.

Léo Soares atua com inteligência artificial aplicada a negócios e marketing digital há mais de uma década.

É fundador da Movement IA e já participou de projetos que somam mais de R$ 55 milhões em faturamento no mercado digital.

Desafios de levar IA às PMEs

Um dos pontos citados pelos fundadores é a dificuldade de transformar interesse em execução. Muitos empresários acompanham o debate sobre inteligência artificial, mas não têm clareza sobre como aplicar a tecnologia na rotina da empresa.

A Acelera IA surge com a proposta de organizar esse processo, oferecendo conteúdo estruturado e ferramentas para uso direto no dia a dia.

“O nosso papel é ajudar o empresário a usar a inteligência artificial de forma prática”, afirma Marcus Marques. “A próxima fronteira da gestão passa pela inteligência artificial aplicada ao negócio.”

O tamanho do Grupo Acelerador

O Grupo Acelerador atua nos setores de educação corporativa e participações societárias. Em 2025, registrou R$ 200 milhões em faturamento e R$ 100 milhões de lucro líquido. O valuation chega a R$ 1 bilhão.

O principal programa, Acelerador Empresarial, já formou mais de 20 mil empresários em mais de 80 turmas. A comunidade Giants reúne 950 empresários em programa contínuo.

Ao longo da trajetória, mais de 250 mil empresários participaram de eventos, mentorias e imersões do grupo.

Além da frente educacional, o grupo é sócio de empresas B2B como KLP Seguros, BuyCo, Fidelize, Nectar CRM, Acelerador Racing e Construtora e Incorporadora Nampur.

Com a criação da Acelera IA, o grupo passa a incluir inteligência artificial como parte do seu portfólio de soluções voltadas a pequenas e médias empresas.

