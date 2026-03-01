Corte de 4 mil postos de trabalho na Block reacende temores sobre IA

A decisão da Block de cortar cerca de 4 mil postos de trabalho reacendeu, nesta semana, o debate sobre o impacto da inteligência artificial no emprego de profissionais de escritório nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Jack Dorsey, que atribuiu a reestruturação à adoção de ferramentas de IA e à necessidade de enxugar estruturas formadas durante a pandemia.

we're making @blocks smaller today. here's my note to the company. #### today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are… — jack (@jack) February 26, 2026

Segundo o Wall Street Journal, a medida provocou reação imediata no setor de tecnologia e entre executivos de grandes companhias, que passaram a discutir publicamente a redução de equipes em áreas administrativas, financeiras e de desenvolvimento. Parte do mercado interpretou o corte como sinal de excesso de contratações nos anos de expansão, enquanto funcionários e sindicatos apontaram a IA como fator central para acelerar demissões.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou em entrevista que a automação tende a reduzir a necessidade de pessoas em funções repetitivas, embora novas ocupações devam surgir com o avanço da tecnologia. Já executivos do setor financeiro avaliam que a pressão por eficiência pode levar outras empresas a adotar cortes semelhantes nos próximos meses.

A reação negativa ao uso de IA em processos corporativos vem crescendo. Pesquisas recentes indicam que a maioria da população vê a tecnologia com mais preocupação do que entusiasmo, sobretudo pelo risco de perda de empregos. De acordo com o jornal, em diferentes regiões dos EUA, comunidades também têm questionado a expansão de centros de dados, diante do impacto no consumo de energia e da percepção de poucos benefícios diretos para a população local.

O risco para o mercado

O tema passou a aparecer com mais frequência nos relatórios de risco das empresas listadas no índice S&P 500. Levantamento do The Conference Board indica que cresceu o número de companhias que mencionam a IA como fator de incerteza relevante para seus negócios, citando riscos regulatórios, reputacionais e operacionais.

No setor financeiro, o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertou investidores para os efeitos colaterais do aumento de produtividade promovido pela IA, afirmando que demissões em larga escala podem gerar impactos sociais e econômicos antes que o mercado consiga absorver novos profissionais.

Dados de plataformas de análise de mercado mostram que companhias têm citado a IA com mais frequência ao explicar programas de redução de custos e reestruturação. Segundo o Wall Street Jounal, o movimento ocorre em paralelo à volatilidade recente de ações de empresas de software e tecnologia, em meio à discussão sobre os limites do crescimento impulsionado pela automação.

Apesar do tom de cautela, líderes do setor defendem que a tecnologia não elimina a necessidade de pessoas, mas muda o perfil das equipes. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou em eventos recentes que a IA tende a ampliar a demanda por profissionais especializados, e não a substituir integralmente o trabalho humano.

Na avaliação de gestores e analistas, empresas devem operar com estruturas mais enxutas, priorizando profissionais com capacidade de trabalhar em múltiplas frentes e com domínio de ferramentas de automação. O movimento é visto como uma mudança estrutural na organização do trabalho, acelerada após a pandemia e impulsionada pela rápida adoção da IA em processos corporativos.