Com alta de 165% nas ações em 2025, Palantir deve ter receita recorde

A Palantir Technologies (PLTR), especializada em análise de dados, divulgará seus resultados do terceiro trimestre nesta segunda-feira, 3, após o fechamento do mercado. A companhia é conhecida por superar expectativas e, desta vez, os analistas preveem um novo salto: receita de US$ 1,09 bilhão, alta de 50,7% em relação ao mesmo período de 2024.

Além do desempenho operacional, os investidores também acompanham o desempenho expressivo das ações da empresa em 2025. Até agora, os papéis da Palantir acumulam valorização de 165,07% no ano.

A expectativa é que o lucro ajustado por ação (EPS) atinja US$ 0,17, representando um crescimento de 70% na comparação anual. No mesmo trimestre do ano anterior, a empresa havia registrado avanço de 30% na receita.

A Palantir tem um histórico consistente de surpresas positivas nos resultados: superou o consenso de mercado em três dos últimos quatro trimestres e igualou em um, com média de 13,17% de surpresa positiva no lucro, segundo dados da Zacks Investment Research.

A expectativa é de crescimento tanto na frente governamental quanto na comercial. A previsão para a divisão de governos é de US$ 602,5 milhões, aumento de 47,6% em um ano. Já a área comercial deve avançar 56%, para US$ 493,7 milhões, com base nas estimativas consolidadas do mercado.

Apesar do desempenho recente, os modelos de previsão da Zacks não apontam certeza de novo lucro acima do esperado. A empresa tem um Earnings ESP negativo de -5,88% e um Zacks Rank de 3, o que sugere probabilidade neutra de surpresa positiva.

No setor de software de dados e analytics, outras empresas como Strategy e Confluent já reportaram bons números. A primeira teve crescimento de receita de 10,9% e superou as estimativas em 9,1%; a segunda subiu 19,3%, também superando o consenso.

O desempenho robusto da Palantir no segundo trimestre, quando alcançou US$ 1 bilhão em receita pela primeira vez, elevou as expectativas para os resultados atuais. Caso confirme as projeções, a companhia ampliará sua sequência de trimestres com crescimento acima de 45%, fortalecendo sua posição entre as líderes do setor.

