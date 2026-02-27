OpenAI capta US$ 110 bilhões em rodada liderada por Amazon e Nvidia

A OpenAI concluiu uma rodada de financiamento de US$ 110 bilhões, mais que o dobro do valor captado há um ano, então recorde entre empresas privadas de tecnologia.

A operação elevou a avaliação pre-money para US$ 730 bilhões, ante US$ 500 bilhões registrados em uma rodada secundária em outubro. Outros investidores ainda podem aderir à captação, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 27.

A Amazon investiu US$ 50 bilhões, enquanto Nvidia e SoftBank aportaram US$ 30 bilhões cada.

Segundo a OpenAI, as parcerias ampliam a infraestrutura global da companhia e fortalecem seu balanço para expandir o acesso à inteligência artificial.

Acordo estratégico com a Amazon

Além do aporte, a Amazon firmou uma parceria estratégica de vários anos com a OpenAI. As empresas irão desenvolver modelos personalizados para aplicações voltadas a clientes da companhia de varejo e tecnologia.

A OpenAI também ampliou seu contrato com a Amazon Web Services (AWS). O acordo existente, de US$ 38 bilhões, será expandido em US$ 100 bilhões ao longo dos próximos oito anos.

A AWS atuará como provedora exclusiva de distribuição em nuvem de terceiros para a plataforma corporativa Frontier, apresentada pela OpenAI neste mês.

O investimento de US$ 50 bilhões da Amazon começará com um compromisso inicial de US$ 15 bilhões, seguido por US$ 35 bilhões adicionais nos próximos meses, condicionados a metas específicas.

Infraestrutura e metas financeiras

Desde o lançamento do ChatGPT, há mais de três anos, a OpenAI consolidou posição central na era da IA generativa. A expansão, porém, exige capital intensivo para aquisição de GPUs e infraestrutura.

A companhia informou a investidores que projeta aproximadamente US$ 600 bilhões em gastos totais com capacidade computacional até 2030. O número substitui estimativas anteriores de US$ 1,4 trilhão em compromissos de infraestrutura.

Para 2030, a OpenAI projeta receita superior a US$ 280 bilhões, com contribuição quase equivalente entre os segmentos de consumo e corporativo.

Embora lidere o mercado de IA para consumidores, a empresa enfrenta concorrência crescente do Gemini, do Google, e busca ampliar presença no mercado empresarial, onde a Anthropic tem vantagem inicial.

A rodada representa o maior financiamento privado da história. No ano passado, a OpenAI já havia estabelecido recorde ao captar US$ 40 bilhões. A Anthropic aparece na sequência, com US$ 30 bilhões em sua rodada mais recente, enquanto a xAI levantou US$ 20 bilhões.