Inteligência Artificial

OpenAI capta US$ 110 bilhões em rodada liderada por Amazon e Nvidia

Rodada histórica eleva avaliação para US$ 730 bilhões e amplia acordo com AWS em mais US$ 100 bilhões

OpenAI: empresa levantou US$ 110 bilhões (Getty Images)

OpenAI: empresa levantou US$ 110 bilhões (Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10h52.

A OpenAI concluiu uma rodada de financiamento de US$ 110 bilhões, mais que o dobro do valor captado há um ano, então recorde entre empresas privadas de tecnologia.

A operação elevou a avaliação pre-money para US$ 730 bilhões, ante US$ 500 bilhões registrados em uma rodada secundária em outubro. Outros investidores ainda podem aderir à captação, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 27.

A Amazon investiu US$ 50 bilhões, enquanto Nvidia e SoftBank aportaram US$ 30 bilhões cada.

O sistema que fez a OpenAI valer bilhões

Segundo a OpenAI, as parcerias ampliam a infraestrutura global da companhia e fortalecem seu balanço para expandir o acesso à inteligência artificial.

Acordo estratégico com a Amazon

Além do aporte, a Amazon firmou uma parceria estratégica de vários anos com a OpenAI. As empresas irão desenvolver modelos personalizados para aplicações voltadas a clientes da companhia de varejo e tecnologia.

A OpenAI também ampliou seu contrato com a Amazon Web Services (AWS). O acordo existente, de US$ 38 bilhões, será expandido em US$ 100 bilhões ao longo dos próximos oito anos.

A AWS atuará como provedora exclusiva de distribuição em nuvem de terceiros para a plataforma corporativa Frontier, apresentada pela OpenAI neste mês.

O investimento de US$ 50 bilhões da Amazon começará com um compromisso inicial de US$ 15 bilhões, seguido por US$ 35 bilhões adicionais nos próximos meses, condicionados a metas específicas.

Infraestrutura e metas financeiras

Desde o lançamento do ChatGPT, há mais de três anos, a OpenAI consolidou posição central na era da IA generativa. A expansão, porém, exige capital intensivo para aquisição de GPUs e infraestrutura.

A companhia informou a investidores que projeta aproximadamente US$ 600 bilhões em gastos totais com capacidade computacional até 2030. O número substitui estimativas anteriores de US$ 1,4 trilhão em compromissos de infraestrutura.

Todo mundo quer uma fatia da OpenAI — e Sam Altman controla o jogo

Para 2030, a OpenAI projeta receita superior a US$ 280 bilhões, com contribuição quase equivalente entre os segmentos de consumo e corporativo.

Embora lidere o mercado de IA para consumidores, a empresa enfrenta concorrência crescente do Gemini, do Google, e busca ampliar presença no mercado empresarial, onde a Anthropic tem vantagem inicial.

A rodada representa o maior financiamento privado da história. No ano passado, a OpenAI já havia estabelecido recorde ao captar US$ 40 bilhões. A Anthropic aparece na sequência, com US$ 30 bilhões em sua rodada mais recente, enquanto a xAI levantou US$ 20 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPT

Mais de Inteligência Artificial

OpenAI contrata Ruoming Pang, da Apple, e acirra disputa por talentos na IA

Accenture fecha acordo com francesa Mistral AI para adotar serviços de IA no corporativo

Google Gemini pode solicitar um Uber ou pedir comida para você com novos recursos de IA

OpenAI condiciona aporte bilionário da Amazon a metas e possível IPO

Mais na Exame

Apresentado por ELETROLAR

Eletrolar mira liderança entre feiras da América Latina

Carreira

60% das pessoas querem uma promoção em 2026: Seu perfil salva ou afunda sua carreira? Estudo revela

Minhas Finanças

Brasileiro está pagando menos suas dívidas, mostra estudo

Mundo

Anthropic rejeita pedido dos EUA para IA sem limites no campo militar