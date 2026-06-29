Inteligência Artificial

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Restaurante com estrela Michelin usa inteligência artificial para transformar a compra de alimentos

Plataforma de IA agente conecta cozinhas profissionais diretamente a fornecedores, reduzindo intermediários e tornando o abastecimento mais eficiente e transparente

Restaurante com estrela Michelin usa inteligência artificial para transformar a compra de alimentos (Magnific/Reprodução)

Restaurante com estrela Michelin usa inteligência artificial para transformar a compra de alimentos (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h30.

Última atualização em 29 de junho de 2026 às 16h47.

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A inteligência artificial avança além do atendimento ao cliente e passa a apoiar decisões estratégicas na cadeia de abastecimento da gastronomia. Um exemplo concreto é o restaurante Matthias, em Berlim — uma estrela Michelin —, que adotou uma plataforma baseada em IA para selecionar ingredientes mais frescos e tornar o processo de compras mais eficiente. O caso foi destacado pelo Business Insider.

Como o Matthias utiliza inteligência artificial

O chef e coproprietário Silvio Pfeufer adotou a plataforma Saltz para reduzir o tempo gasto nas compras de alimentos. A ferramenta reúne catálogos de múltiplos fornecedores, compara preços em tempo real, verifica disponibilidade e ajuda a identificar cadeias de abastecimento mais curtas — o que favorece a chegada de ingredientes mais frescos à cozinha.

Segundo Pfeufer, a solução também ampliou o acesso a fornecedores especializados e facilitou o planejamento de custos dos pratos. Em vez de depender apenas da análise manual, o sistema identifica quais fornecedores têm maior probabilidade de entregar produtos frescos e dentro das condições desejadas, tornando as negociações mais ágeis e as decisões baseadas em dados atualizados.

A ideia surgiu ao perceberem o quanto o setor de distribuição de alimentos ainda é fragmentado e analógico: a maioria dos restaurantes depende de múltiplos distribuidores, enfrenta preços pouco transparentes e processos de pedido manuais e demorados. A Saltz nasceu para resolver exatamente esse problema.

O que é IA agente

A solução pertence ao conceito de IA agente (Agentic AI). Diferentemente dos modelos tradicionais, que apenas respondem perguntas ou geram textos, esse tipo de inteligência artificial executa tarefas de forma autônoma — sempre dentro de regras definidas pelo negócio. Na prática, ela pode pesquisar fornecedores, comparar propostas, avaliar riscos logísticos e recomendar a melhor opção para cada compra, sem intervenção manual a cada etapa.

Um dos diferenciais da abordagem da Saltz é que os agentes de IA atualizam automaticamente os catálogos dos fornecedores, sem exigir mudanças nos fluxos de trabalho de cada parte envolvida.

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Benefícios além da alta gastronomia

Embora o caso envolva um restaurante premiado, a tecnologia pode beneficiar empresas de diferentes portes. Entre as principais vantagens estão a redução do desperdício de alimentos, compras mais estratégicas, maior controle de custos, decisões baseadas em dados e mais tempo para as equipes se dedicarem a atividades operacionais.

No setor de alimentação, pequenas diferenças na qualidade dos ingredientes impactam diretamente no resultado final dos pratos e na satisfação dos clientes — o que torna a precisão no abastecimento ainda mais crítica.

Uma tendência em expansão

O uso de inteligência artificial nas cadeias de suprimentos cresce em mercados variados: supermercados, hospitais, indústrias e redes varejistas já exploram a tecnologia para prever demandas, reduzir falhas no abastecimento e tornar a gestão mais eficiente. Na gastronomia, a expectativa é que ferramentas como a Saltz se tornem parte cada vez mais comum das operações — especialmente onde rapidez e precisão são essenciais.

O avanço da IA deixa claro que seu papel vai muito além da automação de tarefas repetitivas. A tecnologia já apoia decisões estratégicas e ajuda empresas a reduzir desperdícios, melhorar processos e usar dados como base para escolhas mais eficientes. Compreender essas aplicações tornou-se uma competência relevante para profissionais de diferentes áreas.

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