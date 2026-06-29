Inteligência Artificial

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Conheça as profissões em alta impulsionadas pela inteligência artificial

Muito além da programação, a inteligência artificial abriu espaço para carreiras em diversas áreas, da educação à gestão empresarial

Conheça as profissões em alta impulsionadas pela inteligência artificial (Magnific/Reprodução)

Conheça as profissões em alta impulsionadas pela inteligência artificial (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h43.

Última atualização em 29 de junho de 2026 às 16h48.

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A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia restrita às grandes empresas e passou a fazer parte da rotina de organizações de diferentes setores. Com isso, o mercado de trabalho vem criando novas funções e ampliando a demanda por profissionais capazes de utilizar ferramentas de IA para aumentar a produtividade, apoiar decisões e desenvolver soluções inovadoras.

Embora algumas atividades estejam sendo automatizadas, a tendência também é o crescimento de carreiras voltadas ao desenvolvimento, implementação e gestão dessas tecnologias.

Como a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho

Empresas buscam profissionais que saibam integrar a inteligência artificial aos processos de negócio. Além do conhecimento técnico, cresce a necessidade de competências como pensamento analítico, interpretação de dados, resolução de problemas e capacidade de trabalhar em conjunto com ferramentas digitais.

Essa transformação também beneficia profissionais de áreas como marketing, recursos humanos, finanças, saúde, educação e direito, que utilizam IA para otimizar atividades do dia a dia.

Profissões que mais cresceram com a inteligência artificial

Engenheiro de IA

Desenvolve modelos, aplicações e soluções baseadas em inteligência artificial, participando da criação e implementação de sistemas inteligentes.

Cientista de Dados

Analisa grandes volumes de informações para identificar padrões e gerar insights que apoiam decisões estratégicas.

Especialista em Prompt Engineering

Cria instruções eficientes para ferramentas de IA generativa produzirem respostas mais precisas, relevantes e alinhadas aos objetivos da empresa.

Consultor de IA

Auxilia organizações na identificação de oportunidades para aplicar inteligência artificial em processos, produtos e serviços.

Especialista em Governança e Ética em IA

Atua na criação de políticas para garantir o uso responsável da inteligência artificial, considerando aspectos como privacidade, transparência e conformidade regulatória.

Quer desenvolver competências para atuar nesse cenário? O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul + EXAME, disponível por R$ 37, apresenta os principais conceitos, aplicações e tendências da IA no ambiente corporativo e pode ser um primeiro passo para quem deseja entender essa transformação.

Quais habilidades são mais valorizadas

Além das competências técnicas, o mercado valoriza profissionais que conseguem interpretar resultados gerados por IA, tomar decisões estratégicas e adaptar processos de trabalho.

Também ganham destaque habilidades como comunicação, criatividade, pensamento crítico, aprendizado contínuo e capacidade de trabalhar de forma colaborativa com ferramentas inteligentes.

Como se preparar para essas oportunidades

A rápida evolução da inteligência artificial exige atualização constante. Cursos introdutórios, especializações e experiências práticas ajudam profissionais de diferentes áreas a compreender o funcionamento da tecnologia e identificar formas de aplicá-la em suas atividades.

Independentemente da profissão, desenvolver conhecimentos sobre inteligência artificial tende a se tornar um diferencial competitivo em um mercado cada vez mais orientado por dados e automação.

Para quem deseja começar esse processo de atualização, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul + EXAME, por R$ 37, oferece uma visão prática sobre IA aplicada aos negócios e às carreiras, ajudando profissionais a acompanhar as mudanças do mercado.

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