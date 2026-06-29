Inteligência Artificial

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Quem é responsável quando uma IA erra?

À medida que sistemas de inteligência artificial passam a apoiar diagnósticos, decisões financeiras e processos corporativos, cresce a pressão para definir quem responde por falhas: quem criou o modelo, quem o implementou ou quem decidiu confiar na recomendação

Com o avanço da IA em decisões sensíveis, cresce a cobrança por governança, supervisão humana e definição clara de responsabilidades (Freepik/Freepik)

Com o avanço da IA em decisões sensíveis, cresce a cobrança por governança, supervisão humana e definição clara de responsabilidades (Freepik/Freepik)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 29 de junho de 2026 às 05h03.

Uma resposta errada de inteligência artificial já não é apenas um problema técnico. Quando um chatbot informa uma regra incorreta, um sistema automatizado influencia uma análise de crédito ou uma ferramenta médica sugere um caminho equivocado, a dúvida deixa de ser “por que a IA falhou?” e passa a ser “quem responde por isso?”.

O debate ganhou força porque empresas estão usando modelos de IA em áreas nas quais erros podem gerar prejuízo financeiro, dano reputacional ou impacto direto sobre pessoas.

A discussão não tem uma resposta única. Em geral, especialistas em governança defendem que a responsabilidade precisa ser distribuída entre as partes envolvidas no ciclo da tecnologia: quem desenvolve o modelo, quem adapta a ferramenta, quem fornece os dados, quem coloca o sistema em operação e quem decide usar o resultado.

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A IA errou ou foi mal usada?

Um dos pontos centrais é separar falha do modelo de falha de governança. Modelos generativos podem produzir respostas incorretas, enviesadas ou difíceis de explicar.

Isso é um risco conhecido da tecnologia. Mas, quando uma empresa decide colocar esse sistema diante de clientes, pacientes ou funcionários, ela assume também a responsabilidade por definir limites, revisar respostas e monitorar o uso.

O caso da Air Canada se tornou um exemplo recorrente. Em 2024, a companhia foi responsabilizada após seu chatbot fornecer informação errada sobre tarifa de luto a um passageiro.

A empresa tentou argumentar que o chatbot era uma entidade separada, mas o tribunal rejeitou a tese e entendeu que a companhia era responsável pelas informações publicadas em seu próprio site.

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Responsabilidade compartilhada

A Coalition for Secure AI propõe dividir a responsabilidade em camadas. O provedor do modelo deve documentar riscos conhecidos, limitações, dados usados no treinamento e vulnerabilidades.

A plataforma que hospeda a IA precisa cuidar da segurança, dos acessos e da infraestrutura. Já a empresa que implementa a solução responde por definir regras de uso, controles internos, validação das respostas e supervisão humana.

Na prática, isso significa que uma ferramenta de IA usada em um banco, hospital ou departamento jurídico não pode operar como uma “caixa-preta” sem dono. Alguém precisa saber quais dados entram, quais decisões são automatizadas, quem revisa os resultados e o que acontece quando o sistema erra.

Diagnóstico, crédito e decisões corporativas

Em áreas sensíveis, o risco é maior. Um diagnóstico errado pode comprometer a saúde de um paciente. Uma recomendação financeira equivocada pode levar a perdas. Uma decisão de RH baseada em dados enviesados pode excluir candidatos injustamente.

Por isso, o uso responsável de IA depende de três pontos: transparência, supervisão humana e rastreabilidade. Transparência para entender os limites da ferramenta.

Supervisão humana para impedir que recomendações sejam aplicadas automaticamente em decisões críticas. Rastreabilidade para identificar como a resposta foi gerada e quem aprovou seu uso.

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O papel das empresas

A tendência regulatória é tratar a ética em IA não como um conjunto de princípios abstratos, mas como uma prática contínua de governança.

Isso inclui auditorias, documentação, avaliação de riscos, monitoramento após a implementação e definição clara de responsáveis.

No fim, a IA pode errar, mas a responsabilidade continua humana e institucional. A tecnologia não assina contratos, não responde judicialmente e não decide sozinha onde será aplicada.

Quem coloca a ferramenta em operação precisa garantir que ela seja usada com controle, contexto e revisão adequada.

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