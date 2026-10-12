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Arábia Saudita intercepta míssil em Riad e fecha aeroporto após novos ataques houthis

Escala de violência do grupo iemenita paralisa voos na capital, eleva cotação do petróleo a US$ 105 e leva o Irã a oferecer mediação do conflito

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16h48.

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A Arábia Saudita registrou explosões na noite desta segunda-feira, 12, em Riad após a emissão de alertas de segurança nacional à população. A coalizão militar liderada pelos sauditas informou ter interceptado um míssil balístico e drones lançados pelo grupo houthi do Iêmen em direção à capital e a instalações no sul do país.

O disparo contra Riad, atribuído pelos rebeldes a uma ação de precisão contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, ocorre em meio a uma rápida escalada no conflito, impulsionada pelas tensões regionais entre os Estados Unidos e o Irã. O avanço dos ataques e a ameaça contínua às rotas marítimas e petrolíferas fizeram o preço do barril de petróleo saltar para US$ 105 no mercado internacional.

"A área está sob ameaça aérea hostil. Por favor, mantenham a calma e permanecem em ambientes fechados", alertou o sistema de emergência emitido a moradores da capital. Minutos após as interceptações, novos comunicados confirmaram o fim do perigo imediato sobre a cidade.

A Autoridade de Aviação Civil saudita determinou o fechamento temporário do aeroporto de Riad para inspeções de segurança, levando companhias internacionais, como a Etihad Airways e a Gulf Air, a cancelarem voos para a capital até a próxima semana. A paralisação afeta o fluxo de executivos no país durante a realização do Fórum Internacional de Energia e no período que antecede a conferência de investimentos Future Investment Initiative.

Resposta severa e propostas de mediação diplomática

Representantes dos houthis reiteraram que aeroportos e instalações da estatal de petróleo do reino deixaram de ser zonas seguras, recomendando o afastamento de trabalhadores desses locais. Na última semana, bombardeios das forças rebeldes deixaram ao menos 14 mortos e mais de 300 feridos no país, no episódio mais letal registrado na região em mais de uma década.

"Os acontecimentos das últimas semanas são graves. A nossa resposta deve ser igualmente grave. Para a Arábia Saudita, essas circunstâncias testaram nossa infraestrutura, nossas instituições e nossa resiliência", afirmou o ministro de Energia saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman.

Diante do agravamento da crise, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou as ofensivas houthis como inaceitáveis e sinalizou que a Casa Branca estuda responder ao pedido de apoio militar direto feito por Riad. Em contrapartida, porta-vozes do grupo rebelde advertiram que qualquer intervenção direta de Washington resultará em retaliações imediatas contra alvos americanos no Oriente Médio.

No campo diplomático, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, contatou o chanceler saudita, Faisal bin Farhan, colocando Teerã à disposição para mediar o conflito e defender uma solução política para a crise. O governo de Riad confirmou o diálogo entre as autoridades, mas evitou comentários públicos sobre a proposta iraniana.

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