Inteligência Artificial

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O prompt que você usa hoje pode ficar obsoleto; por que o contexto está ganhando espaço na IA?

A evolução das ferramentas muda a forma de preparar informações e orientar tarefas, com impactos para quem usa inteligência artificial no trabalho

Organizar dados, documentos e instruções ajuda a direcionar o uso da inteligência artificial (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Organizar dados, documentos e instruções ajuda a direcionar o uso da inteligência artificial (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05h05.

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Você já ajustou uma instrução várias vezes, trocou palavras, acrescentou detalhes e ainda assim não conseguiu a resposta que esperava em uma IA?

Às vezes, o problema parece estar na maneira de perguntar. Mas existe outro fator que pode explicar o resultado: as informações disponíveis para a inteligência artificial antes mesmo de ela começar a tarefa.

A qualidade da resposta depende do pedido, mas pode ser influenciada pelo histórico da conversa, pelos documentos fornecidos, pelas regras que orientam a atividade e pelo acesso a fontes externas.

Com ferramentas capazes de executar tarefas mais longas e trabalhar em várias etapas, organizar as informações necessárias se torna um passo essencial ao criar aplicações de IA.

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Do prompt ao contexto: o que muda?

O prompt é a instrução enviada à inteligência artificial. Pode ser uma pergunta simples ou um comando detalhado, com objetivo, formato e critérios para a resposta.

A engenharia de prompts reúne técnicas para escrever e aperfeiçoar essas instruções.

Já a engenharia de contexto, conhecida pelo termo em inglês context engineering, envolve selecionar, organizar e atualizar tudo o que a ferramenta precisa saber para executar uma tarefa.

O conceito inclui as instruções, o histórico relevante, os dados disponíveis, os documentos de referência e as ferramentas que podem ser utilizadas.

A Anthropic, empresa responsável pelo Claude, descreve essa prática como uma evolução natural da engenharia de prompts.

A diferença ganha importância quando a IA precisa realizar trabalhos que vão além de uma resposta isolada, como investigar informações, consultar arquivos, executar ações e revisar resultados ao longo de várias etapas.

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Por que o contexto faz diferença no trabalho

Considere uma equipe de marketing que pede à IA um calendário de publicações. Um comando pode especificar o número de posts, o tom de voz e o público-alvo. Com isso, a ferramenta já tem uma direção.

O resultado pode melhorar quando recebe informações adicionais, como campanhas anteriores, desempenho das publicações, características dos produtos, calendário comercial e restrições de comunicação. Esses dados ajudam a aproximar as sugestões da realidade da empresa.

O mesmo raciocínio vale para outras áreas. Na análise financeira, relatórios e critérios de comparação ajudam a interpretar indicadores.

Na programação, o código existente, as regras do projeto e os registros de erros orientam mudanças mais adequadas.

O contexto reduz a dependência de suposições, embora não elimine falhas nem garanta respostas corretas.

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Como desenvolver essa habilidade

Para quem usa IA no trabalho, a mudança não significa abandonar os prompts. Instruções claras continuam sendo importantes. O passo seguinte é pensar no que a ferramenta precisa conhecer para executar bem cada atividade.

Antes de enviar uma tarefa, vale identificar os materiais de referência, explicar o objetivo, indicar as limitações e definir como o resultado será avaliado.

Aprender a formular bons pedidos segue sendo útil, mas compreender o contexto de uma tarefa pode ser o que separa uma resposta genérica de um resultado que realmente serve ao trabalho.

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