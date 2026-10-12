O paradoxo da IA: ferramentas mais inteligentes podem exigir profissionais ainda mais especializados

Uma tarefa que antes exigia horas de pesquisa pode ser concluída em minutos. Um texto ganha uma primeira versão em segundos, enquanto uma ferramenta de programação sugere soluções que levariam tempo para desenvolver manualmente.

Com recursos cada vez mais sofisticados, a inteligência artificial amplia o que uma pessoa consegue produzir sozinha.

Mas existe uma questão menos óbvia nessa evolução: quanto mais a tecnologia consegue fazer, maior pode ser a importância de quem sabe avaliar o resultado.

Produzir uma resposta deixou de ser a única etapa do trabalho. Entender se ela faz sentido, reconhecer erros e decidir como aplicá-la exige conhecimento que não vem automaticamente com o acesso à ferramenta.

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Por que a experiência profissional ganha importância

Uma pesquisa publicada na revista científica Organization Science, com 758 consultores de uma empresa global, identificou que a IA generativa pode melhorar a produtividade e a qualidade das entregas em determinadas tarefas.

Quando os participantes usaram a tecnologia em atividades para as quais ela não apresentava bom desempenho, porém, a qualidade do trabalho caiu.

O estudo mostra que os benefícios dependem da tarefa e da capacidade de reconhecer os limites da ferramenta.

Isso significa que duas pessoas podem receber respostas semelhantes de uma IA e chegar a resultados muito diferentes.

Quem conhece o assunto tem mais condições de identificar informações incorretas, perceber o que ficou de fora e questionar conclusões que parecem convincentes, mas não se sustentam.

A tecnologia acelera a execução, mas o contexto continua fazendo diferença.

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Usar IA não substitui o domínio de uma área

A facilidade de operar ferramentas de inteligência artificial pode dar a impressão de que basta aprender a escrever bons comandos para realizar qualquer atividade.

O uso eficiente, no entanto, depende de uma combinação de habilidades: conhecimento da área, capacidade de formular perguntas, leitura crítica e familiaridade com as possibilidades e limitações da tecnologia.

Um estudo publicado na revista Management Science aponta que o domínio de ferramentas algorítmicas pode complementar a experiência profissional.

A pesquisa destaca a importância de disseminar essas habilidades entre especialistas de diferentes áreas, em vez de concentrá-las apenas em equipes técnicas.

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Como se preparar para essa mudança

Para quem está construindo uma carreira, o caminho envolve combinar prática com aprendizado contínuo.

Vale escolher ferramentas adequadas à própria área, testar aplicações em tarefas reais e comparar os resultados com critérios conhecidos de qualidade.

A capacidade de explicar decisões e assumir responsabilidade pelos resultados ganha relevância nesse cenário.

À medida que a execução se torna mais acessível, o conhecimento que permite orientar, revisar e melhorar o trabalho pode se tornar ainda mais valioso.