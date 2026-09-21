Quer se preparar para trabalhar com IA? Veja o que você aprende no Pré-MBA da Saint Paul com a EXAME

A adoção de inteligência artificial está mudando não apenas as ferramentas usadas pelas empresas, mas também as habilidades esperadas dos profissionais. Para quem trabalha em áreas como marketing, finanças, recursos humanos, operações ou tecnologia, entender como aplicar a IA pode se tornar parte da rotina profissional.

O Fórum Econômico Mundial estima que 39% das habilidades atualmente exigidas no trabalho devem ser transformadas ou ficar desatualizadas entre 2025 e 2030. Entre as competências com crescimento mais acelerado estão IA e big data, além de alfabetização tecnológica, pensamento criativo e capacidade analítica.

Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME reúne quatro aulas práticas e online por R$ 37 para profissionais que querem entender como utilizar inteligência artificial no trabalho e ampliar o repertório sobre a tecnologia.

O que um profissional precisa aprender sobre inteligência artificial

Aprender a utilizar IA no trabalho não significa necessariamente saber programar. Para profissionais de diferentes áreas, a aplicação pode envolver desde a criação de prompts até a análise de informações, automação de tarefas e apoio à tomada de decisões.

O conhecimento também passa pela capacidade de identificar quando usar IA, qual ferramenta pode ser adequada para determinada atividade e como revisar criticamente os resultados produzidos.

O tema ganha relevância porque a transformação das habilidades não ocorre apenas em profissões diretamente ligadas à tecnologia. O levantamento do Fórum Econômico Mundial aponta que a combinação entre competências tecnológicas e habilidades humanas, como pensamento analítico, criatividade e colaboração, tende a ganhar importância nos próximos anos.

Em quatro aulas práticas e online, por R$ 37, o Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME apresenta conceitos e aplicações da inteligência artificial para profissionais que querem incorporar a tecnologia à rotina de trabalho.

Da ferramenta à aplicação no trabalho

Uma das dificuldades para quem começa a estudar inteligência artificial é transformar o conhecimento sobre ferramentas em aplicações concretas.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode utilizar IA para estruturar uma pesquisa, organizar informações ou criar diferentes versões de um conteúdo. Em finanças, a tecnologia pode apoiar a análise de dados e a elaboração de cenários. Já em recursos humanos, pode ajudar na organização de informações e em determinadas etapas de processos.

A Microsoft também identificou mudanças na forma como profissionais utilizam IA. Em seu Work Trend Index de 2025, a empresa analisou dados de 31 mil trabalhadores de 31 países e apontou a formação em IA como uma das estratégias relacionadas à transformação da força de trabalho.

Mais recentemente, o Work Trend Index de 2026 analisou 20 mil trabalhadores que utilizam IA em dez países. O estudo identificou diferentes níveis de preparo entre pessoas e organizações para incorporar a tecnologia ao trabalho, mostrando que uso individual e estrutura empresarial nem sempre avançam no mesmo ritmo.

Por que aprender IA pode fazer parte da carreira

Para profissionais que já estão no mercado, estudar inteligência artificial pode significar compreender como a tecnologia afeta atividades que fazem parte da própria função.

Isso inclui conhecer conceitos básicos, experimentar ferramentas e aprender a avaliar os resultados gerados por sistemas de IA. Também envolve entender limites, riscos e situações em que a revisão humana continua necessária.

O objetivo não é necessariamente transformar cada profissional em especialista técnico, mas desenvolver fluência para trabalhar com IA e reconhecer oportunidades de aplicação dentro da própria área.

A mudança nas habilidades profissionais tende a continuar acompanhando a evolução da tecnologia. Para quem já está no mercado, acompanhar esse processo envolve mais do que conhecer novas ferramentas: exige compreender como elas podem ser incorporadas aos processos, às decisões e às atividades de diferentes áreas.

Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME: são quatro aulas práticas, online, por R$ 37, voltadas a profissionais que querem aprender mais sobre inteligência artificial e suas aplicações no trabalho.