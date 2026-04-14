Inteligência Artificial

China ativa maior sistema de supercomputação com IA para pesquisa científica

Estrutura reúne 60 mil chips de aceleração de inteligência artificial

AI chip artificial intelligence, future technology innovation (Divulgação)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16h52.

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A China colocou em operação, nesta terça-feira, 14, o maior conjunto de computação científica inteligente do país na central da Internet Nacional de Supercomputação, em Zhengzhou.

A estrutura reúne 60 mil chips de aceleração de inteligência artificial e amplia a capacidade de pesquisa baseada em IA, com foco na aplicação científica e industrial.

O projeto iniciou a operação experimental em 5 de fevereiro, com mais de 30 mil chips. Agora, com a expansão, o sistema consolida a maior infraestrutura do tipo na China e marca o início da estratégia chamada de “Agente Inteligente de Supercomputação Científica”. Esse modelo busca integrar recursos computacionais avançados ao desenvolvimento científico.

O avanço ocorre em um contexto de mudança no modelo global de pesquisa. Especialistas classificam o momento atual como o quinto paradigma científico, no qual a inteligência artificial passa a estruturar a produção de conhecimento. Nesse cenário, o acesso a poder computacional em larga escala se torna um requisito para acelerar descobertas e aplicações.

Além da capacidade de processamento, o nó central opera com um ecossistema integrado que combina dados, computação, modelos e aplicações.

A plataforma reúne bases de dados, ferramentas e mais de mil modelos de código aberto, o que permite implementar projetos com maior rapidez.

Outro ponto é a simplificação do uso. Pesquisadores não precisam configurar sistemas ou gerenciar infraestrutura de TI. Em vez disso, descrevem suas demandas em linguagem natural, enquanto o sistema executa automaticamente as etapas necessárias, como divisão de tarefas, seleção de modelos e alocação de recursos computacionais. Esse processo reduz o tempo de execução das pesquisas.

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