A pergunta ao ChatGPT que está mudando sua produtividade no trabalho

Prompts bem estruturados ajudam profissionais a usar IA com mais eficiência no trabalho (Freepik)
Redação Exame
Publicado em 16 de março de 2026 às 16h47.
O prompt ideal para aumentar sua produtividade no trabalho virou uma das habilidades mais valiosas da era da inteligência artificial. Empresas de tecnologia, consultorias e equipes corporativas já usam IA para escrever, analisar dados e automatizar processos.
Mas o ganho real de produtividade depende de algo simples: saber pedir. Um comando claro e estruturado pode transformar uma ferramenta como o ChatGPT em um assistente de trabalho altamente eficiente.
Quem domina essa técnica consegue reduzir horas de tarefas repetitivas e liberar tempo para decisões estratégicas.
Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente
Ferramentas de inteligência artificial funcionam com base em instruções. Quanto mais claras e detalhadas forem essas instruções, maior a qualidade das respostas geradas.
Um prompt genérico como “escreva um texto” costuma gerar resultados superficiais. Já um comando estruturado orienta a IA sobre objetivo, contexto e formato da resposta.
Por isso, profissionais que usam IA no trabalho aprendem rapidamente que produtividade depende menos da ferramenta e mais da forma de utilizá-la.
A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entender em 15 minutos
O modelo mais eficiente de prompt segue uma lógica simples: contexto, tarefa e formato. Esse padrão ajuda a IA generativa a compreender exatamente o que deve produzir.
Primeiro, descreva o cenário. Em seguida, explique a tarefa que precisa ser executada. Por fim, determine o formato do resultado — lista, relatório, resumo ou análise.
Esse método permite transformar ferramentas de IA em assistentes capazes de apoiar desde planejamento estratégico até produção de conteúdo e análise de dados.
O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora
Um exemplo simples mostra a diferença. Em vez de pedir apenas um resumo, o profissional pode orientar a ferramenta com instruções claras.
Um prompt estruturado poderia ser: “Explique o tema em linguagem simples, em três tópicos e com exemplos práticos para uso no trabalho”. Esse tipo de orientação melhora a precisão da resposta.
Na prática, isso transforma plataformas de automação e IA em ferramentas capazes de apoiar decisões, gerar relatórios e organizar informações em poucos segundos.
Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. 👉 Entenda aqui
Para quem quer entender como usar IA de forma prática no trabalho, existe uma aula gratuita conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta em 15 minutos como aplicar ferramentas de IA no dia a dia profissional sem complexidade técnica.
O conteúdo é voltado para profissionais que querem entender rapidamente como a inteligência artificial pode apoiar decisões, organizar informações e acelerar tarefas no ambiente corporativo.
O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir
Prompts bem estruturados ajudam profissionais a usar IA com mais eficiência no trabalho