Janitor AI: plataforma vira vício digital entre fãs de 'romantasy'

Durante anos, empresas de tecnologia venderam inteligência artificial como ferramenta de produtividade. O discurso era sobre organizar planilhas, responder e-mails e automatizar tarefas. O Janitor AI cresceu indo na direção oposta.

A plataforma virou um fenômeno online ao transformar IA em entretenimento emocional. Em vez de pedir ajuda para trabalhar, milhões de usuários passaram a conversar com personagens fictícios, criar romances improváveis e participar de histórias interativas que lembram RPGs digitais.

Segundo a Forbes, o Janitor AI já reúne cerca de 2,5 milhões de usuários diários. O crescimento acompanha a explosão do chamado “romantasy”, gênero que mistura romance e fantasia e domina livros, fandoms e comunidades digitais nos últimos anos.

Vampiros, anti-heróis e romances personalizados

O funcionamento da plataforma é simples. Usuários podem criar personagens com personalidade própria, histórico, aparência, jeito de falar e até traços emocionais específicos. Depois, iniciam conversas que podem virar aventuras medievais, dramas românticos, ficção científica ou relacionamentos fictícios extremamente detalhados. O resultado lembra uma mistura de chatbot com fanfic interativa.

Parte do sucesso vem justamente da liberdade criativa. Enquanto plataformas tradicionais de IA costumam impor mais limites nas interações, o Janitor AI ganhou espaço por permitir experiências mais abertas, intensas e emocionalmente envolventes.

Não por acaso, muitos dos personagens mais populares seguem arquétipos clássicos do romantasy contemporâneo: reis sombrios, vampiros melancólicos, guerreiros arrogantes, vilões sedutores e figuras misteriosas emocionalmente inacessíveis.

A fantasia virou produto digital

O crescimento do Janitor AI ajuda a explicar uma mudança maior no comportamento online. A IA deixou de ser vista apenas como ferramenta racional e começou a ocupar um espaço ligado à fantasia, companhia e escapismo.

A lógica se aproxima muito mais de videogames, fandoms e literatura serializada do que da ideia tradicional de assistente virtual.

O lado estranho do fenômeno

O sucesso também abriu discussões sobre dependência emocional e hiperimersão. Para a psicóloga Yasmin Rodrigues, o avanço dessas plataformas cria um cenário novo e ainda pouco compreendido.

“A dependência emocional já é um desafio; se tratando de uma inteligência artificial, é mais complexo ainda. O uso de IA está crescendo, até para recursos terapêuticos, então precisamos discutir e pesquisar mais sobre esse comportamento”, comenta a especialista. “O Conselho Federal de Psicologia já tem um grupo de trabalho para isso e já produziu algumas cartilhas para orientar a categoria.”

Parte da força dessas plataformas está justamente na personalização. Os modelos conversacionais adaptam o tom emocional, simulam atenção constante e respondem como personagens moldados especificamente para os interesses de cada usuário. Em muitos casos, a experiência oferece algo que redes sociais tradicionais já não conseguem sustentar por muito tempo: continuidade, escuta e sensação de intimidade.

"Não é questão de aprovar ou reprovar a utilização, temos que entender o contexto: por que essa pessoa precisou procurar esse tipo de interação? E, claro, as consequências, porque uma hora elas também vão aparecer. Substituir relações humanas por interações desenhadas para maximizar envolvimento emocional é um risco", finaliza.

O crescimento do Janitor AI, além de plataformas semelhantes como Venus Chub e Crushon AI, mostra que uma parte cada vez maior do mercado de inteligência artificial não está procurando uma ferramenta que seja um "braço direito" no dia de trabalho ou na rotina. Está procurando companhia, fantasia e conexão emocional sob medida.