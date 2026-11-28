Pesquisar uma tendência de mercado costumava envolver uma sequência de etapas: digitar palavras-chave, abrir diferentes páginas, comparar informações e reunir os resultados em um documento.

Agora, parte desse processo pode acontecer dentro de uma única conversa com inteligência artificial.

Ferramentas como Perplexity e ChatGPT permitem fazer perguntas completas e receber respostas organizadas a partir de conteúdos disponíveis na internet.

O próprio Google incorporou recursos semelhantes ao seu buscador.

A mudança já influencia o comportamento dos usuários e levanta uma dúvida para quem depende de pesquisas no trabalho: qual ferramenta escolher e como avaliar a confiabilidade das informações encontradas?

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Por que a maneira de pesquisar está mudando?

Um estudo do Pew Research Center, publicado em julho de 2025, analisou o comportamento de 900 adultos americanos durante suas pesquisas no Google.

Quando os resultados apresentavam resumos gerados por IA, os usuários clicavam em links tradicionais em 8% das visitas. Nas páginas sem esses resumos, o percentual chegava a 15%.

Os números mostram uma associação entre a presença das respostas automáticas e a redução dos acessos a outros sites.

Para profissionais que realizam pesquisas, a mudança significa encontrar informações sintetizadas mais rapidamente, mas também exige atenção à origem dos conteúdos.

Perplexity: pesquisas com fontes identificadas

O Perplexity foi desenvolvido com foco na busca de informações acompanhadas de referências.

Ao receber uma pergunta, a plataforma consulta conteúdos disponíveis na internet e apresenta uma resposta com indicações das fontes utilizadas.

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A ferramenta pode ajudar na pesquisa de concorrentes, no acompanhamento de setores e na identificação inicial de estudos sobre determinado assunto.

O recurso Deep Research permite realizar investigações mais extensas, reunindo informações de diferentes páginas em um relatório.

ChatGPT: pesquisa e análise na mesma conversa

O ChatGPT combina pesquisa na internet com recursos de interpretação e elaboração de conteúdos.

Depois de localizar informações sobre um mercado, o usuário pode solicitar comparações, organizar os resultados em categorias ou desenvolver perguntas para aprofundar a investigação.

A plataforma oferece ainda a funcionalidade de pesquisa aprofundada, que permite examinar diferentes fontes e produzir relatórios acompanhados de referências.

Sua utilização pode ser útil quando a busca faz parte de um trabalho maior, como preparar uma apresentação ou analisar documentos.

Google: busca tradicional e respostas com IA

O Google mantém a pesquisa por páginas, notícias, imagens e documentos, mas passou a combinar esses resultados com respostas geradas por inteligência artificial.

As Visões Gerais Criadas por IA apresentam sínteses sobre determinados assuntos.

Já o Modo IA permite formular perguntas complementares e desenvolver pesquisas em formato de conversa.

O buscador continua relevante para localizar sites oficiais, documentos originais e publicações específicas.

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Como escolher a ferramenta mais adequada?

Para localizar uma página oficial ou conferir uma informação diretamente na origem, a busca tradicional do Google oferece um caminho simples.

O Perplexity pode facilitar pesquisas exploratórias com referências, enquanto o ChatGPT permite integrar a busca a atividades de análise e produção de materiais.

Independentemente da escolha, vale abrir as fontes citadas, conferir suas datas e verificar se sustentam as afirmações apresentadas.

Nas pesquisas profissionais, a confiabilidade depende tanto da qualidade das fontes quanto da capacidade de interpretar corretamente as informações encontradas.