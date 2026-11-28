Perplexity, ChatGPT e Google oferecem diferentes recursos de pesquisa e respostas com inteligência artificial (Imagem gerada por IA)
Redatora
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05h04.
Pesquisar uma tendência de mercado costumava envolver uma sequência de etapas: digitar palavras-chave, abrir diferentes páginas, comparar informações e reunir os resultados em um documento.
Agora, parte desse processo pode acontecer dentro de uma única conversa com inteligência artificial.
Ferramentas como Perplexity e ChatGPT permitem fazer perguntas completas e receber respostas organizadas a partir de conteúdos disponíveis na internet.
O próprio Google incorporou recursos semelhantes ao seu buscador.
A mudança já influencia o comportamento dos usuários e levanta uma dúvida para quem depende de pesquisas no trabalho: qual ferramenta escolher e como avaliar a confiabilidade das informações encontradas?
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Um estudo do Pew Research Center, publicado em julho de 2025, analisou o comportamento de 900 adultos americanos durante suas pesquisas no Google.
Quando os resultados apresentavam resumos gerados por IA, os usuários clicavam em links tradicionais em 8% das visitas. Nas páginas sem esses resumos, o percentual chegava a 15%.
Os números mostram uma associação entre a presença das respostas automáticas e a redução dos acessos a outros sites.
Para profissionais que realizam pesquisas, a mudança significa encontrar informações sintetizadas mais rapidamente, mas também exige atenção à origem dos conteúdos.
O Perplexity foi desenvolvido com foco na busca de informações acompanhadas de referências.
Ao receber uma pergunta, a plataforma consulta conteúdos disponíveis na internet e apresenta uma resposta com indicações das fontes utilizadas.
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A ferramenta pode ajudar na pesquisa de concorrentes, no acompanhamento de setores e na identificação inicial de estudos sobre determinado assunto.
O recurso Deep Research permite realizar investigações mais extensas, reunindo informações de diferentes páginas em um relatório.
O ChatGPT combina pesquisa na internet com recursos de interpretação e elaboração de conteúdos.
Depois de localizar informações sobre um mercado, o usuário pode solicitar comparações, organizar os resultados em categorias ou desenvolver perguntas para aprofundar a investigação.
A plataforma oferece ainda a funcionalidade de pesquisa aprofundada, que permite examinar diferentes fontes e produzir relatórios acompanhados de referências.
Sua utilização pode ser útil quando a busca faz parte de um trabalho maior, como preparar uma apresentação ou analisar documentos.
O Google mantém a pesquisa por páginas, notícias, imagens e documentos, mas passou a combinar esses resultados com respostas geradas por inteligência artificial.
As Visões Gerais Criadas por IA apresentam sínteses sobre determinados assuntos.
Já o Modo IA permite formular perguntas complementares e desenvolver pesquisas em formato de conversa.
O buscador continua relevante para localizar sites oficiais, documentos originais e publicações específicas.
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Para localizar uma página oficial ou conferir uma informação diretamente na origem, a busca tradicional do Google oferece um caminho simples.
O Perplexity pode facilitar pesquisas exploratórias com referências, enquanto o ChatGPT permite integrar a busca a atividades de análise e produção de materiais.
Independentemente da escolha, vale abrir as fontes citadas, conferir suas datas e verificar se sustentam as afirmações apresentadas.
Nas pesquisas profissionais, a confiabilidade depende tanto da qualidade das fontes quanto da capacidade de interpretar corretamente as informações encontradas.