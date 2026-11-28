Comparar preços de fornecedores pode exigir a abertura de várias abas, a consulta de especificações e o preenchimento de uma planilha.

Com os novos assistentes de inteligência artificial integrados aos navegadores, parte desse processo pode ser executada a partir de uma instrução escrita.

A tecnologia permite que sistemas interpretem informações exibidas nas páginas e realizem ações diretamente nos sites.

Além de resumir conteúdos, alguns assistentes conseguem navegar entre abas, selecionar campos e inserir informações em formulários.

As funcionalidades já aparecem em produtos de empresas como Microsoft e Perplexity, ampliando as possibilidades de automação das atividades realizadas na internet.

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Como funcionam os navegadores com IA?

O navegador tradicional depende de comandos individuais para abrir páginas, selecionar informações e preencher campos.

Com a inteligência artificial, o usuário pode descrever uma atividade completa e permitir que o assistente execute determinadas etapas.

O Comet, navegador desenvolvido pela Perplexity, oferece um assistente capaz de consultar abas abertas, comparar informações e realizar tarefas em sites.

Já o Microsoft Edge disponibiliza o recurso Browse with Copilot, que permite navegar por páginas, clicar em elementos e preencher formulários mediante autorização do usuário.

A disponibilidade dessas funcionalidades varia conforme a região, a assinatura e as configurações de acesso.

Quais tarefas podem ser automatizadas?

Uma aplicação possível é a comparação de produtos e serviços. O assistente pode consultar páginas de diferentes fornecedores e organizar características, preços e condições comerciais.

Outra utilização envolve o preenchimento de formulários repetitivos. A tecnologia pode transferir informações entre páginas, reduzindo etapas manuais em determinados processos administrativos.

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No caso do Comet, a Perplexity apresenta aplicações que envolvem consultar documentos em diferentes abas e utilizar os dados encontrados para completar registros.

A automação pode beneficiar profissionais que lidam frequentemente com pesquisas, cadastros e organização de informações.

Quais cuidados são necessários?

A capacidade de executar ações amplia os riscos associados ao uso da inteligência artificial.

Um assistente pode interpretar incorretamente uma instrução, selecionar informações equivocadas ou preencher campos com dados inconsistentes.

A Microsoft recomenda acompanhar a execução das tarefas, já que o Browse with Copilot ainda possui caráter experimental.

Outro risco envolve instruções maliciosas escondidas em páginas da internet, que podem tentar influenciar o comportamento do assistente.

Por isso, atividades que envolvem dados pessoais, pagamentos ou alterações em contas exigem atenção especial às permissões concedidas.

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O que muda na rotina profissional?

A utilização desses recursos pode reduzir o tempo gasto com etapas de navegação e transferência de informações.

Para aproveitar as funcionalidades, o profissional precisa aprender a descrever tarefas com clareza, estabelecer critérios de comparação e conferir os resultados apresentados.

Antes de utilizar um assistente em sistemas corporativos, é importante verificar as políticas de segurança e os limites de acesso autorizados pela empresa.

A automação pode começar por atividades de menor risco, como pesquisas e organização de dados públicos.

A partir dos resultados, é possível avaliar quais processos justificam uma integração mais ampla.