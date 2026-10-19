IA, dados e privacidade: as oportunidades (e riscos) que toda empresa precisa entender

Uma planilha com dados de clientes, um contrato confidencial ou o histórico de compras de consumidores podem parecer materiais úteis para obter respostas rápidas de uma inteligência artificial.

O problema começa quando essas informações são inseridas em uma ferramenta sem que a empresa saiba como serão armazenadas, processadas ou utilizadas.

A combinação entre IA e dados abre possibilidades para personalizar serviços, identificar padrões de consumo e automatizar tarefas.

Ao mesmo tempo, amplia a necessidade de controlar o acesso às informações, avaliar fornecedores e estabelecer limites para o uso dessas tecnologias.

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Como a IA pode gerar valor a partir dos dados

Sistemas de inteligência artificial conseguem analisar grandes volumes de informações e identificar padrões que ajudam empresas a compreender comportamentos, antecipar demandas e organizar processos.

A IA generativa, capaz de produzir textos, imagens e outros conteúdos, acrescenta possibilidades como resumir documentos, consultar bases internas e preparar relatórios. A utilidade dessas aplicações depende da qualidade dos dados disponíveis e da capacidade de verificar os resultados.

Mais informações, porém, não significam necessariamente melhores decisões. Dados desatualizados, incompletos ou enviesados podem levar a conclusões equivocadas.

Por isso, a análise humana continua importante, especialmente quando os resultados afetam clientes, funcionários ou parceiros.

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Quais são os principais riscos para a privacidade

Um dos riscos está no compartilhamento indevido de informações. Funcionários podem inserir dados pessoais, documentos internos ou segredos comerciais em serviços de IA sem conhecer as condições de uso da plataforma.

Dependendo do fornecedor e das configurações, essas informações podem ser armazenadas ou processadas de maneiras que a organização não previu.

Há ainda o risco de uso de dados para finalidades diferentes das originais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aponta desafios relacionados à falta de transparência e a possíveis vieses discriminatórios em aplicações de inteligência artificial.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive em ambientes digitais.

A empresa precisa avaliar a finalidade e a base legal do tratamento, além de adotar medidas de segurança compatíveis com os riscos. Usar IA não elimina essas obrigações.

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Como reduzir riscos sem interromper a inovação

O primeiro passo é criar uma política interna que explique quais ferramentas podem ser utilizadas e quais informações não devem ser compartilhadas.

Dados sensíveis, informações financeiras e documentos confidenciais exigem atenção especial. Quando possível, a equipe deve trabalhar com dados anonimizados ou exemplos fictícios.

A organização precisa ainda avaliar os fornecedores, verificar suas políticas de privacidade e retenção de dados e limitar o acesso às informações conforme a função de cada profissional. Treinamento e supervisão ajudam a evitar que decisões importantes sejam tomadas apenas com base em respostas geradas pela IA.

Empresas que definem responsabilidades, protegem seus dados e verificam como a IA é utilizada têm melhores condições de aproveitar seus benefícios sem comprometer a confiança de quem se relaciona com elas.