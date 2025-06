WhatsApp começa a testar resumo de mensagens com IA

Com o ritmo acelerado das conversas em grupos do WhatsApp, nem sempre é fácil acompanhar tudo o que foi dito. especialmente quando há dezenas de mensagens não lidas. Para resolver esse problema, o WhatsApp começou a liberar para alguns usuários uma nova função com inteligência artificial que resume os principais pontos de uma conversa. A novidade está sendo testada em versão beta do aplicativo para Android e promete ser um alívio para quem vive em grupos muito ativos.

A tecnologia por trás da novidade é o recurso chamado Private Processing, ou “processamento privado”, desenvolvido pela Meta para permitir que tarefas de IA sejam executadas sem abrir mão da segurança e da privacidade do usuário.

A função de resumos é a primeira a utilizar esse sistema, que garante que nenhum dado pessoal ou de conversa seja armazenado, enviado para servidores externos ou vinculado à identidade do usuário.

Ao ativar o recurso, o usuário passa a ver um botão especial sempre que houver um número elevado de mensagens não lidas. Um toque nesse botão aciona a IA da Meta, que entrega um resumo direto na tela — sem que as mensagens precisem ser lidas uma a uma. A leitura simplificada serve para destacar as ideias centrais da conversa, seja ela individual ou em grupo.

O mais importante, segundo o WhatsApp, é que todo o processo acontece de forma protegida: a IA atua em um ambiente isolado, com conexões criptografadas e sem acesso direto aos dados. “Nenhuma informação sai do aparelho, e nem mesmo a Meta consegue ver o que está sendo processado”, afirma a empresa.

A função é opcional e pode ser desativada nas configurações. Além disso, está automaticamente indisponível em conversas com configurações avançadas de privacidade ativadas.

Além dos resumos de mensagens, o Private Processing também deve ser a base para um futuro recurso de “ajuda na escrita” — com sugestões de estilo e tom antes de o usuário enviar uma mensagem. Como o nome indica, essas sugestões também seriam geradas de forma privada, mantendo a proposta central de segurança e anonimato.

A função de resumos com IA está disponível para alguns usuários da versão beta do WhatsApp para Android, distribuída pela Google Play Store. O lançamento será ampliado nas próximas semanas.