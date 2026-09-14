GPT-6 Astra: como aproveitar ao máximo o potencial do novo lançamento da OpenAI

O GPT-6 Astra chegou com uma proposta que vai além de responder perguntas. O novo modelo da OpenAI foi desenvolvido para executar tarefas em várias etapas, utilizar o computador, navegar na internet e produzir documentos, planilhas e apresentações.

A disponibilização começou de forma gradual em 3 de setembro e está sendo ampliada para usuários dos planos Plus, Pro, Business e Enterprise, além da API.

Para quem usa IA no trabalho, conhecer essas capacidades pode mudar a maneira de organizar uma tarefa. Em vez de recorrer à tecnologia somente para obter informações ou escrever um primeiro rascunho, profissionais podem delegar partes mais extensas de um processo.

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Dê tarefas completas, não apenas perguntas

Uma das principais novidades está na capacidade de executar fluxos de trabalho com várias etapas. O Astra consegue combinar raciocínio, uso do computador e navegação para lidar com atividades que envolvem diferentes ferramentas e fontes.

Isso permite formular pedidos com um objetivo definido, contexto, restrições e resultado esperado. Quanto mais claro estiver o trabalho a ser realizado, mais espaço existe para que a IA cuide das etapas operacionais enquanto o profissional acompanha as decisões relevantes.

A própria OpenAI afirma que o modelo consegue continuar uma tarefa quando novos requisitos são adicionados sem perder as instruções anteriores.

Aproveite a criação de arquivos

Documentos, apresentações, planilhas e análises estão entre os trabalhos para os quais o Astra foi treinado. O modelo também consegue seguir modelos fornecidos pelo usuário e adaptar a estrutura, o estilo visual e o conteúdo ao padrão solicitado.

No dia a dia, isso abre espaço para tarefas como organizar informações em uma apresentação, transformar dados em uma análise ou preparar um documento seguindo um modelo já utilizado pela empresa.

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Ajuste o nível de raciocínio à tarefa

O GPT-6 Astra oferece diferentes níveis de esforço de raciocínio: baixo, médio, alto, extra alto e máximo. A escolha pode ser ajustada conforme a complexidade do trabalho.

Uma demanda simples não precisa consumir o mesmo nível de processamento reservado para uma análise mais difícil. Já trabalhos que envolvem múltiplas condições, programação ou decisões mais complexas podem se beneficiar de um esforço maior.

Use a IA como parte do processo profissional

O Astra também foi desenvolvido para programação, pesquisa, ciência e uso do computador.

No Codex, por exemplo, há recursos para preservar e recuperar informações de sessões anteriores quando o contexto fica grande, permitindo consultar requisitos ou resultados anteriores durante trabalhos longos.

A mudança interessa a profissionais de diferentes áreas porque amplia o tipo de tarefa que pode ser delegado à IA. Redatores, analistas, designers, programadores e equipes administrativas podem explorar a tecnologia em etapas diferentes do trabalho, desde que mantenham supervisão humana e definam com clareza o que pode ser executado.

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O ganho, portanto, depende menos de simplesmente utilizar o modelo mais recente e mais da capacidade de transformar uma demanda profissional em um processo bem definido.

Quem aprende a distribuir tarefas, fornecer contexto e revisar os resultados consegue aproveitar melhor os recursos disponíveis e incorporar a IA de maneira mais eficiente à rotina.