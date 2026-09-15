Seu perfil do LinkedIn pode estar afastando oportunidades. Veja como usar IA para melhorá-lo

Um recrutador pode chegar ao seu perfil antes mesmo de você saber que existe uma oportunidade.

Por isso, informações vagas, experiências mal descritas ou competências que não aparecem com clareza podem fazer com que sua trajetória profissional seja menos percebida.

O LinkedIn afirma que um perfil completo aumenta as chances de ser descoberto e aparecer em pesquisas.

A inteligência artificial pode ajudar nessa revisão. A ideia é usá-la como uma segunda leitura: fornecer o conteúdo atual do perfil e pedir que ela identifique pontos pouco claros, informações ausentes e trechos que poderiam comunicar melhor a experiência profissional.

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Comece pelo título do perfil

O título que aparece abaixo do nome não precisa repetir simplesmente o cargo atual. O próprio LinkedIn permite editar esse campo para destacar uma área de especialização. Ele também aparece nos resultados de pesquisa da plataforma.

Uma forma de usar IA nessa etapa é pedir uma avaliação do título atual e algumas alternativas baseadas nas experiências que você realmente possui.

Vale especificar o tipo de oportunidade buscada, para que a análise considere quais competências merecem maior destaque.

Faça uma auditoria da seção “Sobre”

O campo deve apresentar missão, motivação e competências, segundo as orientações do próprio LinkedIn.

Ao copiar esse trecho para uma IA, o profissional pode pedir que a ferramenta procure repetições, frases genéricas e informações difíceis de entender.

Também é possível solicitar uma análise mais específica: o texto deixa claro o que a pessoa faz? Mostra experiências relevantes? Explica em que tipo de trabalho ela pode contribuir?

Quanto mais claro for o critério da revisão, mais fácil será avaliar se a sugestão realmente serve ao objetivo profissional.

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Confira como suas experiências estão descritas

Listar uma empresa e um cargo não explica necessariamente o que o profissional fez ali. O LinkedIn recomenda incluir experiências de trabalho relevantes e manter essas informações alinhadas aos objetivos atuais de carreira.

A IA pode comparar as descrições das diferentes posições e apontar onde existe excesso de tarefas genéricas ou falta de contexto.

Outra possibilidade é pedir que ela identifique resultados, projetos e responsabilidades já mencionados pelo profissional que poderiam ser apresentados com maior clareza.

O ponto importante é fornecer informações verdadeiras para a análise. A ferramenta pode reorganizar o que foi informado, mas não deve inventar resultados para tornar o perfil mais atraente.

Revise suas competências

As competências ajudam recrutadores e outros profissionais a entenderem quais são os pontos fortes de uma pessoa.

O LinkedIn afirma que listar habilidades específicas pode aumentar a possibilidade de o usuário ser encontrado para oportunidades relacionadas a elas.

Uma auditoria com IA pode verificar se as competências listadas combinam com as experiências descritas. Também pode apontar termos excessivamente amplos e sugerir alternativas mais específicas, desde que correspondam ao conhecimento real do profissional.

Há ainda outro cuidado: repetir palavras-chave indiscriminadamente não é uma boa estratégia. O próprio LinkedIn recomenda evitar o excesso de palavras-chave e informações repetitivas na tentativa de melhorar a posição nas buscas.

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Compare o perfil com a vaga desejada

Uma das análises mais úteis pode acontecer depois da revisão geral. O profissional pode fornecer uma descrição de vaga à IA e pedir que ela compare os requisitos com o que está apresentado no LinkedIn.

O resultado pode mostrar quais competências já aparecem no perfil, quais experiências poderiam ser descritas de forma mais objetiva e quais requisitos ainda não estão evidenciados. Isso permite ajustar a apresentação profissional sem modificar os fatos da carreira.

O próprio LinkedIn também oferece, para alguns assinantes Premium, um recurso de assistência à escrita capaz de sugerir melhorias nas seções de título, “Sobre” e experiência.

O conteúdo final, porém, continua dependendo do profissional: é ele quem conhece sua trajetória, seus objetivos e o tipo de oportunidade que pretende alcançar.