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Por que a IA erra com tanta confiança e como checar uma resposta em minutos

Entenda por que uma resposta convincente pode estar errada e quais passos ajudam a verificar informações antes de usá-las

Respostas de IA podem parecer precisas mesmo quando contêm informações incorretas (Oleksandr Hruts/Getty Images)

Respostas de IA podem parecer precisas mesmo quando contêm informações incorretas (Oleksandr Hruts/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05h01.

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Uma resposta bem escrita costuma passar uma sensação de segurança. O problema é que, quando o assunto é inteligência artificial, clareza e precisão não são a mesma coisa.

ChatGPT e outras ferramentas podem apresentar informações falsas com linguagem objetiva, incluir referências que não existem ou responder com segurança a uma pergunta para a qual não têm dados suficientes.

Esse tipo de erro já é popularmente conhecido como “alucinação” e continua sendo um desafio dos modelos de linguagem.

Uma pesquisa publicada pela OpenAI em 2025 aponta que métodos tradicionais de avaliação podem favorecer respostas arriscadas: se o modelo é recompensado principalmente por acertar, pode haver incentivo para tentar responder mesmo quando a informação não é conhecida.

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Por que a resposta parece tão convincente?

O modelo não demonstra confiança da mesma forma que uma pessoa. Ele gera uma resposta a partir de padrões aprendidos e pode produzir uma sequência de palavras que parece coerente mesmo quando o conteúdo factual está errado.

Isso ajuda a explicar por que uma data incorreta, uma estatística inventada ou uma citação inexistente podem aparecer ao lado de frases perfeitamente naturais.

A própria OpenAI alerta que o ChatGPT pode responder de maneira excessivamente confiante a perguntas ambíguas ou complexas.

Sem ferramentas de busca, uma resposta pode não incorporar acontecimentos posteriores ao período de treinamento. Mesmo quando a IA tem acesso à internet, ainda é necessário verificar as fontes utilizadas.

O primeiro passo é procurar a fonte original

Uma checagem rápida começa pelo trecho mais importante da resposta. Se houver um número, uma data, uma declaração ou uma afirmação específica, procure a origem antes de reproduzi-la.

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A existência de uma citação não garante que ela esteja correta. A OpenAI recomenda conferir diretamente citações, dados, informações técnicas e referências externas.

A Anthropic segue orientação semelhante e alerta que até referências que parecem convincentes podem não estar baseadas em fatos.

A forma mais fácil de checar é abrindo a fonte e confira se ela realmente diz aquilo. Vale observar também a data da publicação, quem produziu o material e se o trecho foi retirado de seu contexto.

Uma checagem pode levar poucos minutos

Para uma afirmação factual, o processo pode ser simples: identifique a informação principal, encontre uma fonte confiável e compare os dois conteúdos.

Se a resposta disser que uma empresa lançou determinado produto, por exemplo, procure o anúncio oficial.

Para dados sobre economia, saúde ou legislação, dê preferência a órgãos públicos, instituições reconhecidas e documentos originais. Quando a informação envolver uma pesquisa, procure o estudo em vez de confiar apenas no resumo produzido pela IA.

Outra estratégia é pedir que a própria ferramenta apresente as fontes usadas e, quando houver pesquisa na web, verificar os links. Isso pode acelerar o trabalho, mas não substitui a conferência. A IA também pode interpretar uma fonte de maneira equivocada.

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O que fazer quando não há certeza?

A melhor resposta nem sempre é a mais completa. Se a informação for importante e a fonte não puder ser confirmada, trate o conteúdo como não verificado.

Essa postura é especialmente relevante no trabalho. Um texto, relatório, apresentação ou decisão pode carregar o erro para outras pessoas se ninguém conferir a informação original. Para a OpenAI, indicar incerteza ou pedir esclarecimentos é preferível a apresentar com confiança algo que pode estar errado.

Usar IA com rapidez, portanto, também exige saber quando parar por alguns minutos e conferir. A ferramenta pode economizar tempo na pesquisa e na produção de um material, mas a validação dos fatos continua sendo uma etapa humana.

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