A IA que prevê se você vai pedir demissão antes de você mesmo saber

A decisão de pedir demissão raramente acontece de um dia para o outro. Queda no engajamento, mudanças de comportamento, redução na produtividade e até alterações na participação em reuniões costumam surgir semanas, ou meses, antes da saída oficial.

É justamente nesse intervalo que empresas passaram a concentrar esforços para tentar prever quais funcionários têm maior probabilidade de deixar a organização.

Hoje, plataformas de análise de pessoas utilizam inteligência artificial para cruzar milhares de informações e calcular o chamado risco de turnover, uma estimativa da chance de determinado profissional pedir demissão em um período específico.

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Como a IA faz essa previsão

A inteligência artificia trabalha identificando padrões presentes em grandes volumes de dados.

Entre os indicadores analisados podem estar resultados de pesquisas de clima organizacional, frequência de participação em treinamentos, mudanças no desempenho, tempo desde a última promoção, histórico salarial, absenteísmo, horas extras, tempo de empresa e até informações sobre movimentações internas.

A partir da comparação com milhares de casos anteriores, a IA identifica combinações de fatores que costumam anteceder pedidos de demissão e atribui uma probabilidade para cada colaborador.

O objetivo é prever ou prevenir?

Na prática, a intenção das empresas não é apenas saber quem pretende sair, mas agir antes que isso aconteça.

Se um gestor recebe um alerta indicando risco elevado de desligamento, pode iniciar conversas sobre desenvolvimento profissional, revisar planos de carreira ou investigar fatores que estejam comprometendo o engajamento da equipe.

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Para organizações que enfrentam alta rotatividade, essa antecipação pode representar economia com processos seletivos, integração de novos funcionários e perda de conhecimento interno.

Os limites da previsão

Especialistas alertam, porém, que a precisão desses modelos depende diretamente da qualidade dos dados utilizados. Nem toda queda de produtividade significa insatisfação, assim como um colaborador altamente engajado pode decidir aceitar uma proposta melhor por motivos pessoais.

Outro desafio é evitar que a previsão se transforme em julgamento. Classificar alguém como "alto risco de saída" pode influenciar decisões de líderes e gerar vieses na distribuição de oportunidades, promoções ou projetos estratégicos.

Além disso, o uso de dados relacionados ao comportamento dos funcionários exige atenção às políticas internas de privacidade e à legislação de proteção de dados.

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A tecnologia resolve o problema?

Embora ferramentas de análise de pessoas estejam se tornando cada vez mais sofisticadas, especialistas defendem que elas não substituem uma gestão próxima das equipes.

A inteligência artificial consegue indicar padrões estatísticos, mas não explica, sozinha, por que uma pessoa perdeu a motivação ou decidiu buscar novos desafios.

Questões como liderança, reconhecimento, desenvolvimento profissional, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e cultura organizacional continuam dependendo de diálogo e gestão humana.