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ChatGPT fora do ar? IA da OpenAI passa por instabilidades nesta segunda-feira, 6

Em sua página oficial de status, a empresa afirmou que "as funcionalidades principais foram restauradas", mas que está ciente de "problemas conhecidos e em andamento"

(LightRocket /Getty Images)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 6 de julho de 2026 às 10h41.

Última atualização em 6 de julho de 2026 às 10h42.

O ChatGPT, da OpenAI, passava por instabilidades nesta segunda-feira, 6. Em sua página oficial de status, a empresa afirmou que "as funcionalidades principais foram restauradas", mas que está ciente de "problemas conhecidos e em andamento nos espaços de trabalho FedRAMP relacionados ao Codex, análises do espaço de trabalho, pesquisa de conversas, busca por GPTs personalizados, convites de usuários para o ChatGPT e o endpoint de download da plataforma de logs de conformidade (Compliance Logs Platform)".

A empresa também afirmou que "está trabalhando para resolver esses problemas e compartilharemos mais atualizações assim que tivermos novas informações".

*Mais informações em instantes

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