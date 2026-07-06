ChatGPT fora do ar? IA da OpenAI passa por instabilidades nesta segunda-feira, 6

O ChatGPT, da OpenAI, passava por instabilidades nesta segunda-feira, 6. Em sua página oficial de status, a empresa afirmou que "as funcionalidades principais foram restauradas", mas que está ciente de "problemas conhecidos e em andamento nos espaços de trabalho FedRAMP relacionados ao Codex, análises do espaço de trabalho, pesquisa de conversas, busca por GPTs personalizados, convites de usuários para o ChatGPT e o endpoint de download da plataforma de logs de conformidade (Compliance Logs Platform)".

A empresa também afirmou que "está trabalhando para resolver esses problemas e compartilharemos mais atualizações assim que tivermos novas informações".

*Mais informações em instantes