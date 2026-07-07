Por que a AGI pode não chegar como ‘momento ChatGPT’

A imagem que virou senso comum sobre o futuro da inteligência artificial (IA) pode estar errada.

Em vez de um único instante de virada — o dia em que uma máquina finalmente alcança a inteligência humana, no estilo do lançamento do ChatGPT —, a chegada da IA de nível humano tende a ser um processo gradual, feito de muitas transformações sucessivas. A tese está em um novo estudo da Google DeepMind, o laboratório de IA do Google.

Intitulado "From AGI to ASI", o documento foi assinado por 15 pesquisadores da DeepMind e de universidades parceiras, entre eles Shane Legg, cofundador do laboratório. O trabalho investiga o que aconteceria com a própria IA depois de atingido o nível humano — e, no caminho, desmonta a ideia do "salto único".

O que é o "momento ChatGPT" que o estudo contesta

A expressão resume uma expectativa difundida no setor: a de que a AGI, sigla em inglês para inteligência artificial geral, chegará como um evento pontual e transformador, capaz de mudar a sociedade de uma hora para outra.

Foi assim que o ChatGPT pareceu surgir para o grande público, em 2022 — uma ruptura súbita, um antes e um depois.

Para os autores, aplicar essa mesma lógica à AGI pode ser um erro de enquadramento.

Segundo o estudo, diante das grandes incertezas sobre o ritmo do progresso, não se pode descartar que o avanço da IA continue a acelerar nos próximos anos — o que tornaria imprecisa a imagem de uma única mudança abrupta provocada pela introdução da IA de nível humano na sociedade.

Uma escada, não um degrau

A alternativa que o documento propõe é enxergar o progresso como um contínuo, e não como um ponto de chegada. Os pesquisadores tratam a inteligência das máquinas como uma régua sem fim, em que a AGI — o nível de um humano mediano — é apenas uma marca no meio do caminho, não a linha final.

Nessa visão, o mais provável não é um salto isolado, mas uma série de transformações sociais sucessivas, provocadas por avanços e descobertas que a IA vai impulsionando em muitas áreas da ciência e da tecnologia ao mesmo tempo.

Cada avanço abre a porta para o próximo, num efeito cumulativo — mais parecido com subir uma escada do que com transpor um único degrau.

Por que a diferença importa

A distinção não é apenas semântica. Se a transformação vier em ondas, e não em um estrondo, a forma de se preparar para ela muda.

Um "momento" único sugere um alarme que tocará em uma data específica; uma sucessão de mudanças exige acompanhamento contínuo, capaz de captar avanços graduais que, somados, remodelam a economia e a sociedade sem um marco claro.

É por isso que o estudo defende medir de perto os chamados pontos de inflexão — os momentos em que o ritmo do progresso muda de patamar.

Sem uma ciência dedicada a rastrear esses indicadores, argumentam os autores, o risco é perceber a transformação apenas quando ela já tiver acontecido.

Um cenário que ninguém consegue cravar

O documento evita, deliberadamente, fazer previsões de data. Os próprios pesquisadores reconhecem que prever o progresso da IA é notoriamente difícil e cercado de incerteza — tanto que admitem que o paradigma atual também pode esbarrar em seus limites naturais antes do fim da década, adiando a chegada da AGI.

O que o estudo sustenta não é que a superinteligência é inevitável, mas que a sociedade precisa se preparar para múltiplos cenários. E, para os autores, isso exige um esforço interdisciplinar de escala global — envolvendo economia, política, educação e psicologia —, iniciado antes da tecnologia chegar, e não depois.